Film ‚Die Familie Stone – Verloben verboten!‘-Sequel in Arbeit

Diane Keaton - What Women Want premiere California - December 2000 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2025, 11:00 Uhr

Eine Fortsetzung von ‚Die Familie Stone – Verloben verboten!‘ ist in Arbeit – trotz des Todes von Star Diane Keaton. Thomas Bezucha, der Regisseur des beliebten Weihnachtsklassikers aus dem Jahr 2005, sagte, er habe gerade über das Drehbuch für die Fortsetzung nachgedacht und daran gearbeitet, als er die Nachricht vom Tod der Schauspielerin erhielt, die Sybil Stone spielte, die gegen Ende des Films an einer unheilbaren Krankheit starb.

Bezucha möchte die Fortsetzung zu Ehren von Keaton drehen. Er sagte gegenüber CNN: „Der Verlust von Sybil hat mich monatelang verfolgt, während ich daran gearbeitet habe, und so war dies ein Schlag auf eine bereits empfindliche Wunde. Mental habe ich Zeit in diesem Haus verbracht, wo ich sie schon seit einer Weile vermisse.“ Bezucha möchte Keaton, die am 11. Oktober im Alter von 79 Jahren an einer Lungenentzündung verstorben ist, mit der Fortsetzung „noch mehr ehren“ und ist nun noch motivierter, „mit den übrigen Darstellern gute Arbeit zu leisten“.

In dem Film, in dem Sybil und ihre Familie sich zu ihrem möglicherweise letzten gemeinsamen Weihnachtsfest versammeln und Sybil offenbart, dass ihr Brustkrebs zurückgekehrt ist – spielten auch Sarah Jessica Parker (Meredith Morton), Dermot Mulroney (Everett Stone), Luke Wilson (Ben Stone), Claire Danes (Julie Morton), Rachel McAdams (Amy Stone) und Craig T. Nelson (Kelly Stone) mit.