Duett geplant „Die Helene Fischer Show“ angeblich mit Florian Silbereisen

Florian Silbereisen und Helene Fischer könnten in ihrer Weihnachtsshow dieses Jahr ein Duett singen. (mia/spot)

SpotOn News | 06.12.2024, 21:27 Uhr

Einige Gäste ihrer diesjährigen "Helene Fischer Show" hatte die Schlagersängerin schon verraten - ein sehr wichtiger Name fehlte dabei aber. Laut Medienberichten soll es dieses Jahr auch ein Duett von ihr und Florian Silbereisen geben.

Das Line-Up der "Helene Fischer Show", die am heutigen Freitag (6.12.) und morgigen Samstag (7.12.) in der Messehalle Düsseldorf aufgezeichnet wird, ist angeblich um einen ganz besonderen Namen erweitert worden.

Wie "Bild" am Freitagabend berichtet, soll auch Florian Silbereisen (43) auf der Bühne der beliebten TV-Show von Helene Fischer (40) stehen. Demnach soll das ehemalige Liebespaar sogar ein gemeinsames Duett performen. Trotz ihrer Trennung 2018 nach zehnjähriger Beziehung sind die beiden Schlagerstars weiterhin eng befreundet, wie sie auf verschiedensten Bühnen regelmäßig unter Beweis stellen.

Sollte Silbereisen wirklich in der Weihnachtsshow seiner Ex-Freundin dabei sein, dann aber wohl nur am Samstag. Am Freitagabend befand sich der Moderator und Sänger nämlich noch für das Après-Ski-Event "Mountain Mania" von DJ Ötzi (53) in Hamburg, wie auf Instagram zu sehen ist.

"Bild": Auch Robbie Williams und Hape Kerkeling sind dabei

Aber Silbereisen ist nicht der einzige große Name auf Fischers Gästeliste. Einige Stars hatte die Schlagerqueen vor wenigen Tagen auf Instagram bekannt gegeben. Demnach können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Sänger und Moderator Giovanni Zarrella (46), Popstar Alvaro Soler (33) und die Musikerin Ayliva (26) freuen. "Bild" hatte exklusiv weitere Gäste verraten, darunter Robbie Williams (50), Nino de Angelo (60), Hape Kerkeling (59) und Marianne Rosenberg (69).

Die 180-minütige Show, ein Zusammenschnitt aus beiden Abenden in Düsseldorf, wird am ersten Weihnachtsfeiertag zur Primetime im ZDF zu sehen sein. Die Sendung soll laut Ankündigung ein Programm "voller mitreißender Musik, energiegeladener Choreografien, überraschender Duette und atemberaubender Highlights" bieten.

2011 flimmerte "Die Helene Fischer Show" zum ersten Mal über die TV-Bildschirme. Pandemie-bedingt musste sie drei Jahre pausieren, bevor sie 2023 zurückkehrte.