Nach 25 Jahren „Die Helene Fischer Show“: Reinhard Mey feiert TV-Comeback

Helene Fischer und Reinhard Mey perfomten in der "Helene Fischer Show" ein Duett. (eyn/spot)

SpotOn News | 26.12.2024, 09:57 Uhr

Die "Helene Fischer Show" sorgte am 1. Weihnachtsfeiertag für jede Menge magische Momente. Ein besonderes Highlight war das Comeback von Reinhard Mey: Der Liedermacher trat seit 25 Jahren nicht mehr im Fernsehen auf.

Helene Fischer (40) hat bei ihrer großen Weihnachtsshow am 25. Dezember im ZDF einen besonderen Gast auf der Bühne begrüßt. "Ein ganz großer Wunsch von mir geht in Erfüllung. Der nächste Künstler, der jetzt zu uns kommt, den wollte ich wirklich schon so lange in meine Show einladen, und jetzt ist er endlich hier", kündigte die Schlagersängerin an und hieß schließlich Liedermacher Reinhard Mey (82) auf der Bühne willkommen. Für Mey war es der erste Auftritt im Fernsehen seit 25 Jahren.

Der 82-jährige Mey performte seinen aktuellen Song "Du kannst fliegen", bevor er zusammen mit Fischer ein Duett anstimmte. Gemeinsam sangen sie den Mey-Hit "Wir" aus dem Jahr 1990. Sichtlich ergriffen und mit Tränen in den Augen betonte die Gastgeberin danach erneut, was für eine "Riesenehre" der Auftritt für sie sei: "Wir haben 25 Jahre auf dich gewartet."

"Auf die richtige Show gewartet"

Reinhard Mey gehört seit über fünf Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Liedermachern im deutschsprachigen Raum. Er hat zahlreiche Alben veröffentlicht, zuletzt 2024. Sein größter Hit "Über den Wolken" feierte in diesem Jahr 50. Jubiläum. Auch heute steht Mey immer noch für Tourneen auf der Bühne.

Ins Fernsehen habe er sich seit 25 Jahren nicht mehr gewagt, betonte der Musiker in der Sendung. "Ich habe einfach auf die richtige Show gewartet", begründete er sein Comeback in der "Helene Fischer Show". Das Publikum in der Messehalle in Düsseldorf dankte ihm mit Standing Ovations.

Auch weitere Stargäste dabei

Für weitere Highlights sorgten in der Weihnachtsshow unter anderem Marianne Rosenberg, Giovanni Zarrella, Álvaro Soler und Helene Fischers Ex-Partner Florian Silbereisen. Mit Letzterem sang die Gastgeberin ein romantisches Duett und betonte: "Mein Guter, wenn wir uns treffen, ist das immer wieder schön und ehrlich freundschaftlich." Zu weiteren Gästen zählten in der rund dreistündigen Show Ayliva, Hape Kerkeling sowie die Musical-Ensembles von "Herkules" und "Billy Elliot", außerdem die Tanz-Performance der Formation "Urban Theory & Black Widow".

Für internationalen Flair sorgte Robbie Williams (50). Der Popstar, der mit Helene Fischer bereits ein Duett von "Santa, Baby" aufgenommen hat, gab seinen neuen Song "Forbidden Road" zum Besten. Das Spektakel im ZDF am 1. Weihnachtsfeiertag sahen laut AGF im Durchschnitt 3,61 Millionen Menschen.