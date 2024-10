Von Sabrina Carpenter bis zum Joker Diese Halloween-Kostüme sind 2024 im Trend

Zwischen Astronaut und Alien: Sabrina Carpenter bei den diesjährigen MTV Music Awards. (noe/spot)

SpotOn News | 24.10.2024, 13:19 Uhr

Vampir, Pirat oder doch lieber Hexe? Neben den klassischen und zeitlosen Halloween-Kostümen gibt es auch einige, die etwas ungewöhnlicher, aber definitiv im Trend sind. Ob Popstars oder Filmfiguren: Hier ist für jeden etwas dabei.

Halloween steht vor der Tür und damit starten für viele die Kostüm-Vorbereitungen. Wer nach einer Möglichkeit sucht, für einen Abend in eine andere Identität zu schlüpfen, bekommt am 31. Oktober die Gelegenheit dazu. Neben den klassischen Kostümen gibt es auch einige, die vor allem dieses Jahr im Trend sind.

Klassisch geht immer

Für diejenigen, die eher nicht nach einem Abenteuer suchen und sich lieber an den klassischen Kostümen orientieren, gibt es zahlreiche Optionen. Ob als Vampir, als Hexe oder doch als Pirat: Mit diesen Kostümen kann nichts falsch gemacht werden. Obwohl sie schon seit Jahrzehnten an Halloween getragen werden, handelt es sich hierbei um Verkleidungen, die trotzdem im Trend und geradezu zeitlos sind.

Halloween als Popstar

Vor allem in den USA ist Halloween nicht direkt mit Grusel und Schauer verbunden und ähnelt dort eher unserem Fasching oder Karneval. In den letzten Jahren hat sich auch die europäische Kultur ein wenig an diese Sichtweise angepasst, weswegen jetzt weitaus mehr Kostüme in Frage kommen.

Klar ist, dass weibliche Popstars in diesem Jahr eine entscheidende Rolle gespielt haben und einen erneuten Aufschwung erleben konnten. So sind etwa Sängerinnen wie Sabrina Carpenter (25) oder Chappell Roan (26) derzeit in aller Munde. Wer sich also trendgemäß verkleiden möchte, findet bei den beiden Stars viel Inspiration.

Bei den diesjährigen VMA's performte Carpenter ihre Top-Hits und überraschte Fans, als sie einen ihrer Tänzer im Alien-Kostüm küsste. Dieser popkulturelle Moment bietet die perfekte Vorlage für ein Halloween-Kostüm. Ob nur als Sabrina Carpenter oder als Partner-Kostüm mit einem Alien: In dieser Verkleidung sticht man aus der Masse heraus.

Auch Chappell Roan ist für ihre außergewöhnlichen und ausgefallenen Looks bekannt und bietet damit reichlich Spielfläche für Halloween-Kostüme. Laut dem Pinterest 2024 Halloween Trend-Report gehört der sogenannte Gothic Glam zu den beliebtesten Suchanfragen im Zusammenhang mit Halloween. Auf der Suche nach Inspiration ist man hier bei Roan richtig, denn sie verkörpert den Look perfekt.

Plötzlich Prinzessin

Spätestens seit Schauspielerin Anne Hathaway (41) den dritten Teil der erfolgreichen Filmreihe "Plötzlich Prinzessin" bestätigt hat, ist sie wieder in aller Munde. In den zwei bereits veröffentlichten Filmen spielt sie Prinzessin Mia Thermopolis und nun soll sie für einen dritten Teil zurückkehren. Fans sind begeistert und somit ist klar: An Halloween als Mia Thermopolis zu gehen ist definitiv im Trend. Vor allem ein Kostüm war bereits in den vergangenen Jahren häufiger zu sehen. Hier rekreieren Fans einen Look der Prinzessin, indem sie ein kurzes weißes Kleid mit einer schwarzen Sonnenbrille, einem Headset und einem Prinzessinnen-Diadem kombinieren.

Der Joker und Harley Quinn

Pünktlich zu Halloween kam Anfang Oktober der neue "Joker: Folie à Deux"-Film mit Joaquin Phoenix (49) und Lady Gaga (38) in die Kinos. Damit ist die Verkleidung als Joker nicht nur trendig, sondern auch passend gruselig. Gaga schlüpft in dem Film in die Rolle von Harley Quinn, die eine Beziehung mit dem Joker führt. Mit einem Partner-Kostüm als Harley Quinn und Joker kann man also vor allem 2024 nichts falsch machen.

Deadpool and Wolverine

Ein weiteres Kostüm, das vor allem zu zweit Eindruck schafft, ist das der Action-Helden Deadpool und Wolverine. Der gleichnamige Film kam im Sommer in die Kinos und ist seitdem ein großer kommerzieller Erfolg. Für diejenigen, die nicht nur im Trend sein und sich abheben wollen, sondern auch gerne mehr Aufwand in ein Kostüm stecken, ist dieses Duo die richtige Wahl.

Klar ist also: An Halloween darf und kann man kreativ werden und es gibt zahlreiche popkulturelle oder filmische Momente und Figuren, an denen man sich orientieren kann.