Dreier-Gespann Mike, Leyla und Kim Diese Trash-Stars sorgten 2024 für Aufsehen

Kim Virginia (li.), Mike Heiter und Leyla Lahouar sorgten mit ihren Streitigkeiten im "Dschungelcamp" für Aufsehen. (eyn/spot)

SpotOn News | 22.12.2024, 18:01 Uhr

Das Trash-TV-Jahr 2024 startete mit dem Trouble-Trio Mike Heiter, Leyla Lahouar und Kim Virginia im "Dschungelcamp" schon direkt turbulent - und es wurde nicht besser. Zahlreiche weitere Realitystars sorgten in diesem Jahr für Drama und beherrschten die Schlagzeilen.

Leyla Lahouar (28) hat in diesem Jahr das Reality-TV beherrscht wie keine andere. Liebesdreieck und Platz zwei im "Dschungelcamp", Schauspieldebüt bei "Unter uns", "Promi Big Brother"-Sieg – und da war da ja auch noch die medienwirksame Verlobung mit ihrem Dschungel-Freund Mike Heiter (32)! Doch auch andere Trash-TV-Stars konnten 2024 einige Schlagzeilen für sich verbuchen.

Trouble-Trio Leyla, Mike und Kim Virginia

Lucy Diakovska (48) hat die diesjährige Staffel des "Dschungelcamps" gewonnen – doch das ist angesichts der turbulenten Geschehnisse zwischen ihren Mitcampern Leyla Lahouar, Mike Heiter und Kim Virginia Hartung (29) fast in den Hintergrund gerückt. Kim hatte von Anfang an nur ein Thema in Australien: ihre Ex-Affäre Mike. Immer wieder teilte sie gegen ihn aus, was zu handfesten Diskussionen führte.

Dass Mike sich auffällig gut mit Leyla verstand, machte die Situation nicht besser. Die beiden Frauen gifteten sich an, was das Zeug hielt. Am Ende landete Kim auf Platz sechs, Mike schaffte es auf den fünften. Leyla musste sich am Ende nur der Dschungelkönigin geschlagen geben.

Video News

Doch dieser turbulente Start war erst der Anfang für die drei Realitystars. Ihre Teilnahme im "Dschungelcamp" öffnete Leyla die Türen für ihr Schauspieldebüt: In der RTL-Daily "Unter uns" war sie in einer Gastrolle als Zicke zu sehen. Im Oktober ging es für sie in den "Promi Big Brother"-Container – an der Seite von Mike, mit dem sie seit März offiziell liiert ist. Dort durfte sie sich tatsächlich über den Sieg freuen – und über einen Heiratsantrag von ihrem Freund.

Und Kim? Bei ihr kehrte nach ihrem Krawall-Auftritt im Dschungel keine Ruhe ein. Zusammen mit ihrer andere Ex-Affäre Emanuell Weißenberger (31) war sie bei "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" (RTL+). Sie musste das Format allerdings frühzeitig verlassen, nachdem sie Konkurrent Max Bornmann eine Ohrfeige verpasst hatte. Danach ging es für sie weiter zu "Beauty and the Nerd" (Prosieben) – dort durfte sie sich immerhin über den Sieg freuen.

Elsa Latifaj, das Krawall-Küken

In Sachen Krawall steht Ex-"GNTM"-Kandidatin Elsa Latifaj mit ihren erst 19 Jahren Kim Virginia in nichts nach. Anfang des Jahres war sie bei "Forsthaus Rampensau" (Joyn) zu sehen und geriet in heftigen Stress mit Sam Dylan (33), dem sie drohte, er würde "aus Albanien nicht mehr zurückkommen". Lautstark ging es bei "Kampf der Realitystars" (RTLzwei) mit Maurice Dziwak (26) weiter. Für Aufsehen sorgte auch ihre Flirterei mit Calvin Kleinen (32): Die beiden kamen sich näher, obwohl Elsa zu diesem Zeitpunkt vergeben war.

Das sind nur einige Verfehlungen, für die sie bei "Das große Promi-Büßen" (Joyn) im November büßen sollte. Nach ihrer Runde der Schande zeigte Elsa Reue und erklärte: "Ich will an mir arbeiten und meinen Hass unter Kontrolle kriegen." Ob 2025 für sie also ruhiger wird?

Maurice Dziwak wird Vater

Apropos Maurice: Neben Elsa zoffte der sich bei "Kampf der Realitystars" auch noch heftig mit Aleks Petrovic (33) – die beiden sind für ihren Streit bei den "Reality Awards" sogar für den "Beef des Jahres" nominiert.

Ansonsten hatte der "Löwe", der von seinen Mitkandidaten oft als großes Kind dargestellt wird und bis zum Sommer noch bei "Mapsel" und "Papsel" wohnte, noch gute Nachrichten zu vermelden: Im September teilte er via Instagram mit, dass er und seine Freundin Leandra nach wenigen Monaten Beziehung ein Baby erwarten.

Umut Tekin, Emma Fernlund und "Das Sommerhaus der Stars"

Wie jedes Jahr sorgte natürlich auch 2024 "Das Sommerhaus der Stars" (RTL) für Momente, die die Zuschauer fassungslos zurückließen. Besonders viele davon lieferte das Paar Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (27). Emma rastete immer wieder aggressiv gegenüber ihrem Partner aus. Nachdem Sam Dylan bei einem Streitgespräch zufällig ein Messer in der Hand hielt, beschuldigte sie ihn, sie damit bedroht zu haben – ein Mega-Skandal!

Doch auch Umut bekleckerte sich nicht mit Ruhm. Während einer Nominierung wollte er auf Gloria Gumac (32) losgehen und musste von einem Mitarbeiter aufgehalten werden.