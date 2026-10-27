Stars ‚Dieser Laden ist geschlossen‘: Hilaria Baldwin spricht Klartext über weiteren Nachwuchs mit Alec

Alec Baldwin and Hilaria Baldwin - Nov 2023 - Glamour Women of the Year - Lincoln Center-NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2026, 14:00 Uhr

Hilaria Baldwin ist froh, dass ihr Mann Alec bald erneut Großvater wird.

Hilaria Baldwin hat klargestellt, dass sie keine weiteren Kinder bekommen möchte.

Die Ehefrau von Alec Baldwin ist bereits Mutter von sieben Kindern und findet es gut, dass ihr Mann inzwischen auch als Großvater auf seine Kosten kommt. Alecs älteste Tochter Ireland (31) stammt aus seiner ersten Ehe mit Kim Basinger. Da Ireland selbst Nachwuchs erwartet, freut sich der Schauspieler über seine neue Rolle als Großvater. Im Gespräch mit ‚Us Weekly‘ verriet Hilaria: „Alec liebt Babys. Er würde noch mehr Kinder bekommen, wenn ich ihn ließe. Ich bin froh, dass Ireland Kinder bekommt, denn ich sage mir: ‚Ähm, dieser Laden ist geschlossen.'“

Zusammen mit ihrem Freund, Musiker RAC, erwartet Ireland derzeit ihr zweites Kind. 2023 kam ihre Tochter Holland zur Welt. Hilaria freut sich bereits auf ein weiteres Enkelkind und lobte zugleich die Fähigkeiten ihrer Stieftochter als Mutter. Die 42-Jährige verriet: „Ich habe das Gefühl, dass ich sie genauso oft um Rat frage, wie sie mich um Rat fragt. Sie hat einfach ein sehr gutes Gespür dafür, was richtig ist.“

Ireland sei als Mutter deutlich sicherer, als es Hilaria selbst bei ihrem ersten Kind gewesen sei. Gelegentlich gebe sie Ireland dennoch praktische Tipps, etwa wenn Holland krank sei und sie ihr einen bestimmten Vernebler empfehle. „Letztendlich ist sie einfach eine unglaublich starke und tolle Mutter“, betonte die Yoga-Lehrerin.

Hilaria und Alec heirateten 2012. Gemeinsam haben sie die Söhne Rafael (11), Leonardo (10), Romeo (8) und Eduardo (6). Dazu kommen ihre drei Töchter Carmen (13), María (5) und Ilaria (4). Zuvor hatte Alec scherzhaft angedeutet, dass ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen sei. In einem Instagram-Video sagte Hilaria zu ihm: „Ich würde alles für dich tun“, während im Hintergrund Olivia Newton-Johns Song ‚Hopelessly Devoted to You‘ lief. Alec bat sie augenzwinkernd, „noch ein Baby mit mir zu bekommen“. Hilaria verwandelte ihr verschmitztes Lächeln daraufhin in einen finsteren Blick. Dazu schrieb der 68-Jährige: „Wenn ‚Ich würde alles für dich tun‘ auf die Realität mit ihren Geschäftsbedingungen trifft …“