Film Donald Glover: ‚Star Wars‘-Film mit Lando Calrissian wird ‚unterhaltsamer‘ sein

Donald Glover - Getty - 2024 - Emmy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2024, 16:00 Uhr

Donald Glover hofft, dass sein ‚Star Wars‘-Film mit Lando Calrissian „unterhaltsamer“ sein wird als frühere Teile der Filmreihe.

Der 40-jährige Schauspieler, der im Jahr 2018 in ‚Solo: A Star Wars Story‘ die Rolle des eleganten Schurken von Billy Dee Williams übernahm, soll die Figur im kommenden Film wieder spielen und deutete bereits an, was er sich für das Projekt vorstellt.

In einem Interview, das von ‚WSJ. Style‘ auf YouTube gepostet wurde, verriet Glover: „Ich will einfach, dass es Spaß macht. Als ‚Star Wars‘-Fan finde ich es wichtig, dass einfach mehr Spaß gemacht wird. Es ist im Moment sehr schwer, Spaß zu haben. Es ist hart, da sehr ernste Dinge passieren und das sind seltsamerweise die einzigen Sachen, die uns miteinander verbinden. Ich verstehe also, warum die Dinge ernst sind, aber ich glaube, dass es zur menschlichen Erfahrung gehört, dass wir die Verantwortung haben, Spaß zu haben. Und ich habe einfach das Gefühl, dass uns das fehlt.” Glover fügte hinzu, dass er das Gefühl habe, dass die Science-Fiction-Filmreihe manchmal „viel zu ernst“ sein könne, weshalb er dem Franchise etwas Leichtigkeit verleihen möchte.