Stars Donald Trump freut sich auf Treffen mit ‚langjährigem Freund‘ König Charles bei zweitem Staatsbesuch

Donald Trump - AmericaFest 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2025, 09:00 Uhr

Der US-Präsident schwärmt von dem britischen König, den er persönlich in Windsor treffen wird.

Donald Trump freut sich darauf, seinen „langjährigen Freund“ König Charles zu treffen, nachdem er im Vereinigten Königreich für seinen historischen zweiten Staatsbesuch gelandet ist.

Der US-Präsident und First Lady Melania Trump trafen am Dienstagabend (16. September) am Flughafen Stansted ein und übernachteten anschließend im Winfield House in London – der offiziellen Residenz des US-Botschafters im Vereinigten Königreich, Warren Stephens.

Trump sagte in der Residenz: „Wir hatten einen guten Flug, viele Leute sind mit uns gekommen. Morgen wird ein großer Tag, Herr Botschafter. Ich liebe Turnberry, ich liebe Aberdeen – ich habe hier viele Dinge, die mir das Herz erwärmen, das will ich Ihnen sagen. Es ist ein ganz besonderer Ort, ein großartiger Ort.“

Auf die Frage, ob er eine Botschaft für König Charles habe, erklärte der 79-Jährige: „Wir werden ihn morgen sehen und er ist ein langjähriger Freund von mir. Jeder respektiert ihn und sie lieben ihn.“ Am Mittwoch (17. September) wird Trump auf Schloss Windsor von Mitgliedern der Königsfamilie empfangen, das er als den „ultimativen“ Rahmen für eine so prestigeträchtige Gelegenheit bezeichnete.

Noch vor dem Abflug nach Großbritannien verkündete der US-Präsident: „Meine Beziehung zum Vereinigten Königreich ist sehr gut und Charles – der jetzt König ist, wie Sie wissen – ist mein Freund. Es ist das erste Mal, dass jemand diese Ehre zweimal erhält. Es ist also eine große Ehre. Und diesmal findet es in Windsor statt. Schloss Windsor wurde dafür noch nie genutzt. Normalerweise nimmt man den Buckingham-Palast.“ Trump ergänzte: „Und ich will nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere, aber man sagt, Schloss Windsor ist das Ultimative, oder? Es wird also schön werden.“

Während seiner dreitägigen Reise wird Trump auch den britischen Premierminister Sir Keir Starmer treffen, betonte jedoch, dass sein Besuch „in erster Linie“ dazu diene, König Charles und Königin Camilla zu sehen. „Sie sind schon lange meine Freunde, lange bevor er König wurde, und es ist eine Ehre, ihn nun als König zu haben. Ich finde, er repräsentiert das Land so gut, ich habe zugeschaut – er ist ein so eleganter Gentleman“, schwärmte er.