Stars Drake verliert Super-Bowl-Wette

Bang Showbiz | 09.02.2026, 18:30 Uhr

Drake hat eine Million Dollar bei einer Super-Bowl-Wette verloren.

Der ‚God’s Plan‘-Hitmacher verriet am Samstag (7. Februar) auf Instagram, dass er auf einen Sieg der New England Patriots beim NFL-Finale am Sonntag (8. Februar) gesetzt hatte. Deren 29:13-Niederlage gegen die Seattle Seahawks bedeutete dann aber, dass er einen geschätzten Gewinn von 2.950.000 Dollar verpasste. Drake teilte ein Foto seines Einsatzes und schrieb: „Wettet gegen mich, wenn ihr euch traut.“

Schauspieler Mark Wahlberg – ein bekennender Patriots-Fan – begrüßte seine Entscheidung und kommentierte: „SMARTER MANN.“ Andere wiederum witzelten, der ‚Hotline Bling‘-Rapper habe das Team wegen der viralen ‚Drake Curse‘-Theorie zu der Niederlage verurteilt. Ein Fan schrieb vor dem Spiel: „Bro hat den Kampf schon verloren, bevor er überhaupt begonnen hat.“ Ein anderer postete: „Drake, du bist mein Mann, aber heftig – du bist verflucht, wenn es ums Wetten auf Sport geht. Ich weiß jedes Mal, dass ich auf das Gegenteil von dem setzen muss, was du tippst, so schlimm ist es.“

Die virale Theorie besagt, dass jedes Team, das Drake unterstützt, am Ende verliert. 2016 verlor er eine 60.000-Dollar-Wette gegen French Montana auf die NBA-Finals, und im vergangenen Jahr setzte er eine Million Dollar auf die Toronto Maple Leafs – die gegen die Florida Panthers verloren. Vor dem Super Bowl 2025 setzte Drake ebenfalls einen siebenstelligen Betrag auf einen Sieg der Kansas City Chiefs – die jedoch gegen die Philadelphia Eagles verloren. 2022 verlor er zwei Millionen Dollar nach einer Wette auf einen UFC-Kampf, als das Ergebnis anders ausfiel als erwartet.

Drake hatte zuvor über den angeblichen Fluch gelacht: „Der Drake-Fluch ist ehrlich gesagt lustig für mich. Erstens haben die Raptors eine Meisterschaft gewonnen, also kann mir niemand mit dem Drake-Fluch kommen. Die Toronto Raptors sind NBA-Champions. Wenn es einen Drake-Fluch gäbe, hätte Kawhi diesen Wurf nie getroffen, wir hätten die Warriors nie geschlagen. Es gibt keinen Drake-Fluch – aber es ist trotzdem lustig.“ Der ‚Rich Baby Daddy‘-Hitmacher gab aber zu, dass er ein „fehlerhafter Sportwetter“ sei und fügte hinzu, das sei „nicht meine Gabe“: „Ich bin mir sicher, wenn du an den Drake-Fluch glaubst, wird es in Zukunft noch genug Material geben, das deine Theorie bestätigt, denn aus irgendeinem Grund gehen meine Wettscheine nicht auf.“