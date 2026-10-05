Film Dreharbeiten zu ‚The Batman Part II‘: Matt Reeves muss sich um ‚Familienangelegenheit‘ kümmern

Matt Reeves - January 2025 - Getty Images - Golden Globes BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.10.2026, 18:00 Uhr

Die Dreharbeiten zu ‚The Batman Part II‘ sind vorübergehend unterbrochen worden.

Regisseur Matt Reeves hat sich aus persönlichen Gründen vorerst aus der laufenden Produktion zurückgezogen, um sich um eine „Familienangelegenheit“ zu kümmern. Die Arbeiten an der mit Spannung erwarteten Fortsetzung laufen seit Juni in London. Ein Sprecher bestätigte nun die Pause und erklärte: „Die Produktion von ‚The Batman Part II‘ wurde vorübergehend unterbrochen, während Matt Reeves sich um eine Familienangelegenheit kümmert.“ Reeves habe die volle Unterstützung von DC Studios, und das Team freue sich darauf, die Arbeit bald fortzusetzen.

Weitere Angaben zu den persönlichen Umständen wurden nicht gemacht. Ein Insider erklärte gegenüber ‚Deadline‘, dass es derzeit außerdem noch zu früh sei, um beurteilen zu können, ob die Unterbrechung Auswirkungen auf den geplanten Kinostart am 18. Februar 2028 haben wird. Reeves schreibt und inszeniert die Fortsetzung seines Films ‚The Batman‘ aus dem Jahr 2022, in dem Robert Pattinson erstmals als Dunkler Ritter zu sehen war. Der ehemalige ‚The Twilight Saga‘-Star wird auch für den zweiten Teil zurückkehren. Die Vorstellung, dass seine Version von Batman künftig stärker in das größere DC-Universum eingebunden werden könnte, sieht Pattinson allerdings skeptisch. Gegenüber ‚LADBible‘ erklärte er, es wäre „ziemlich schwierig“, diese Interpretation von Bruce Wayne außerhalb von Reeves‘ eigener Welt auftreten zu lassen. Das liege nicht nur an den langen Dreharbeiten, sondern auch an dem sehr speziellen Stil und der Atmosphäre der Filme.

Diese düstere Stimmung wirkte offenbar sogar über die Dreharbeiten hinaus auf Pattinson. Nach dem ersten Film habe er sich eine Zeit lang „seltsam“ gefühlt, weil er über Monate praktisch ständig im Dunkeln gearbeitet habe. „Sowohl was die Stimmung als auch das Licht betrifft“, sagte er. Wenn man monatelang kaum etwas sehe, wirke sich das irgendwann auf einen aus.

Gleichzeitig deutete Pattinson zuletzt an, dass ‚The Batman Part II‘ keineswegs einfach das Erfolgsrezept des Vorgängers wiederholen werde. Gegenüber ‚Collider‘ bezeichnete er den Film als „unglaublich ambitioniert“. Schon der erste Teil sei eine andere Interpretation eines Batman-Films gewesen, doch die Fortsetzung schlage erneut eine andere Richtung ein. „Im Vergleich zum ersten Film ist es eine echte Kehrtwende“, sagte Pattinson. Bestimmte Elemente des ursprünglichen Gefühls blieben zwar erhalten, insgesamt sei das neue Projekt jedoch ausgesprochen ambitioniert.

Warner Bros. hatte im Juli bekannt gegeben, dass ‚The Batman Part II‘ am 18. Februar 2028 in die Kinos kommen soll. Ursprünglich war der Film für Oktober 2026 vorgesehen, später wurde der Start zunächst auf Oktober 2027 verschoben. Reeves präsentierte den neuen Termin gemeinsam mit ersten Kamera-Testaufnahmen von Pattinson als Batman. Für die Fortsetzung arbeitet Reeves erneut mit Co-Autor Mattson Tomlin zusammen. Zur Besetzung gehören neben Pattinson unter anderem Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry und Sebastian Koch. Details zur Handlung und zu den Rollen der Neuzugänge werden bislang geheim gehalten.

DC-Studios-Co-Chef James Gunn hatte bereits die vorherige Verschiebung verteidigt und darauf hingewiesen, dass längere Abstände zwischen erfolgreichen Fortsetzungen keineswegs ungewöhnlich seien. Als Beispiele nannte er unter anderem ‚Alien‘ und ‚Aliens‘, die ersten beiden ‚Terminator‘-Filme, ‚Avatar‘ und dessen Fortsetzung sowie ‚Top Gun‘ und ‚Top Gun: Maverick‘. Auch zwischen ‚Guardians of the Galaxy Vol. 2‘ und ‚Guardians of the Galaxy Vol. 3‘ hätten sechs Jahre gelegen.