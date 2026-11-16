Film Dreharbeiten zu ‚The Batman Part II‘ verlängert

Andy Serkis - June 2025 - Famous - Into Film Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2026, 18:00 Uhr

Die Dreharbeiten zu ‚The Batman Part II‘ dauern länger als ursprünglich geplant.

Schauspieler Andy Serkis, der in der Fortsetzung erneut Bruce Waynes Butler Alfred verkörpert, hat verraten, dass er bislang noch keine einzige Szene für den Film gedreht hat. Seine Arbeit an dem Projekt soll nun erst nach Weihnachten beginnen. Grund für die Verzögerungen ist unter anderem eine persönliche Angelegenheit von Regisseur Matt Reeves, der sich vorübergehend aus der laufenden Produktion zurückziehen musste. Um die verbleibenden Dreharbeiten fortsetzen zu können, wurde Regisseur Steven Soderbergh hinzugezogen. Reeves bleibt jedoch weiterhin für den Film verantwortlich.

Bei einem Auftritt in ‚The Chris Evans Breakfast Show‘ auf Virgin Radio UK erklärte Serkis: „Ich habe Alfred in diesem Film noch nicht gespielt, weil die Dreharbeiten verlängert wurden. Deshalb geht es direkt nach Weihnachten für uns los.“

In der Fortsetzung des Superheldenfilms wird Robert Pattinson erneut als Batman zu sehen sein. Die Produktion war zwischenzeitlich unterbrochen worden, damit sich Reeves um eine anhaltende Familienangelegenheit kümmern konnte. Soderbergh, der unter anderem bei ‚Black Bag‘ Regie führte, soll nun dabei helfen, die letzten Wochen der Hauptdreharbeiten abzuschließen. Ein Sprecher von DC Studios bestätigte die Unterstützung in einer offiziellen Stellungnahme. „Während Matt Reeves sich weiterhin um eine anhaltende Familienangelegenheit kümmert, hat Steven Soderbergh, der Matts Arbeit sehr schätzt, Matt seine Unterstützung angeboten“, hieß es darin.

Mit der vollen Unterstützung des Studios werde Soderbergh einspringen, um Reeves bei der Fertigstellung der Hauptdreharbeiten zu helfen. Beide Regisseure würden eng mit den Schauspielern und dem Filmteam zusammenarbeiten, damit die ursprüngliche kreative Vision erhalten bleibe. Auch Soderbergh selbst betonte, dass er nicht die künstlerische Leitung des Projekts übernehmen wolle. Vielmehr gehe es darum, Reeves in einer schwierigen Situation zu entlasten. „Ich fand Matt Reeves‘ Arbeit an ‚The Batman‘ atemberaubend. Sie war durchdacht, präzise und konsequent in sich stimmig“, erklärte er. Sein Ziel sei es, gemeinsam mit Reeves und dessen Team Szenen zu drehen, die sich ohne erkennbare Brüche in das bereits vorhandene Material einfügen. Auf diese Weise solle Reeves die Möglichkeit erhalten, den Film anschließend selbst fertigzustellen.

Der Regisseur stellte auf X ebenfalls klar, dass er das Projekt keineswegs verlassen habe. „Nur damit das klar ist: Ich verlasse ‚The Batman Part II‘ nicht“, schrieb Reeves. Zugleich bedankte er sich bei seinem Kollegen für die Unterstützung. „Ich bin Steven zutiefst dankbar, dass er mir in dieser schwierigen Zeit zu Hilfe kommt, um mir beim Abschluss der Hauptdreharbeiten zu helfen.“

Die Fortsetzung hat bereits mehrere Terminverschiebungen hinter sich. Im Juli wurde bekannt, dass Warner Bros. den Kinostart auf den 18. Februar 2028 verlegt hatte. Ursprünglich sollte ‚The Batman Part II‘ im Oktober 2026 erscheinen, bevor der Termin zunächst auf Oktober 2027 verschoben worden war.