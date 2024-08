Stars Drew Barrymore: Weniger Körperkontakt

23.08.2024

Die 49-jährige Schauspielerin sieht ein, dass sie ihren Talkshow-Gästen mehr Raum geben muss.

Drew Barrymore will ihren Talkshow-Gästen zukünftig mehr Raum geben.

Die 49-jährige Schauspielerin gibt zu, dass sie teilweise „zu kuschelig“ mit ihren prominenten Gäste in der ‚Drew Barrymore Show‘ gewesen sei. Nachdem die Sendung auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie 2020 erstmals ausgestrahlt wurde, musste sich Drew lange an Abstandsregeln halten und manchmal sogar ganz allein im Studio drehen. Nach dem Ende der COVID-Regeln habe sie deshalb das Gefühl, Zeit mit ihren Gästen intensiv nachholen zu müssen.

Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ erklärte sie: „Ich werde versuchen, mehr körperlichen Abstand zu wahren, was mir nicht leicht fällt. Weißt du, wie hart die Pandemie für mich war? Ich war alleine in einem Studio. Ich bin gerne von Menschen umgeben.“ Dass einige Zuschauer Barrymores intime Art Interviews zu führen nicht mögen, findet die ‚Drei Engel für Charlie‘-Darstellerin nicht schlimm. Mit ihrem Auftreten wolle sie allerdings vor allem Freude verbreiten, verrät sie weiter: „Nicht alle mögen es, aber das tut mir leid für diese Menschen… ich glaube, dass wir immer voll von Freunde und Lachen und guter Stimmung sein werden.“