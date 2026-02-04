Stars Drew Barrymore würde keinen Mann in seinen Zwanzigern daten

Drew Barrymore - May 2025 - Avalon - CBS Fest BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.02.2026, 09:00 Uhr

Drew Barrymore würde keinen Mann in seinen Zwanzigern daten.

Drew Barrymore fühlt sich von der Vorstellung, einen Mann in seinen Zwanzigern zu daten, „abgestoßen“.

Die 50-jährige Filmikone gibt zu, dass sie in ihrem Liebesleben eine „Pechsträhne“ hatte – besteht aber darauf, dass sie keinerlei Interesse daran hat, einen deutlich jüngeren Mann zu daten. Während eines Segments mit Ross Mathews und Sunny Anderson in ‚The Drew Barrymore Show‘ sagte Ross: „Kann sich jeder daran erinnern, dass Dating eigentlich Spaß machen soll? Man geht raus und hat einfach eine gute Zeit.“ Drew, die von 2012 bis 2016 mit Will Kopelman verheiratet war, witzelte daraufhin: „Kannst du das bitte den Männern sagen, mit denen ich mich treffe? Denn die haben das Memo offensichtlich nicht bekommen. Ich liebe es ja quasi, über Psychos.com zu daten. Kein Witz. Ich hatte wirklich eine Pechsträhne.“ Sunny fragte den TV-Star dann, ob sie „mal versucht habe, so mit Männern in ihren Zwanzigern zu daten“. Drew antwortete: „Weißt du was? … Nein – das stößt mich total ab. Nein, ich habe Kinder, und das fühlt sich jetzt einfach falsch an.“

Unterdessen hatte Drew zuvor enthüllt, dass sie vorhat, „freundlicher“ zu sich selbst zu sein. Die Schauspielerin feierte 2025 ihren 50. Geburtstag und betonte, dass sie vollkommen zufrieden mit ihrem Leben sei. Sie erklärte außerdem, dass sie keinerlei Absicht habe, sich einer Schönheitsoperation zu unterziehen. In einem Behind-the-Scenes-Moment bei ‚The Drew Barrymore Show‘ wurde sie nach ihrem Geheimnis für ein „würdevolles Altern“ gefragt. Drew antwortete: „Ich habe nichts machen lassen und möchte versuchen, das auch so beizubehalten … aber gleichzeitig denke ich mir: Mach, was für dich funktioniert. Das Einzige, was ich sicher weiß, ist: Verurteile andere nicht, nur weil sie Dinge anders machen.“