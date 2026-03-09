Film Michelle Randolph war begeistert, in der Eröffnungsszene von ‚Scream 7‘ mitzuwirken

Michelle Randolph at Paramount Plus premiere for 1923 - Avalon - February 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.03.2026, 14:30 Uhr

Michelle Randolph fühlte sich geehrt, in der Eröffnungsszene von ‚Scream 7‘ aufzutreten.

Die 28-jährige Schauspielerin spielt Madison im neuen Slasher-Film und war begeistert, im allerersten Moment des Films aufzutreten – ähnlich wie Drew Barrymore im Originalfilm. Michelle sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Die Reihe wird so geliebt, und die Fans sind unglaublich leidenschaftlich und investieren viel in die Serie. Sie bemerken all die kleinen Easter Eggs, die in den verschiedenen Filmen versteckt sind. Es ist wirklich cool, dass es in dieser Anfangssequenz so viele Verweise auf das Original und die anderen Filme gab, was sich besonders speziell angefühlt hat.“

Michelles Figur trifft in ‚Scream 7‘ jedoch schnell ihr Ende, und sie schilderte, welchen Aufwand sie für die Dreharbeiten zu ihrer Todesszene betrieben hat. Der ‚1923‘-Star erinnerte sich: „Das war mein allerletzter Drehtag, und wir haben nachts gedreht. Es war drei Uhr morgens. Mir wurde falsches Wasser aus einem Benzinkanister übergegossen, und ich fuchtelte herum, als würde ich brennen – weil das Feuer später per CGI hinzugefügt wurde. Das war einer dieser seltsamen Momente.“

Randolph erklärte außerdem, dass sie unbedingt ihre Stunts selbst machen wollte. Die ‚Landman‘-Darstellerin sagte: „Ich mache meine Stunts wirklich gern. Wenn man während der Stunts auch schauspielern muss, ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man sie selbst ausführt, weil es einen Unterschied macht.“ Michelle erinnerte sich außerdem daran, dass sie früher mit ihren Freunden Horrorfilme schaute, obwohl sie sich eigentlich leicht erschreckt. Sie sagte: „Ich erschrecke ziemlich schnell. Ich habe sehr lebhafte Albträume. Als ich jünger war, habe ich Horrorfilme geschaut.“