Film Drew Starkey: Sexszenen sollten kein Tabu sein

Bang Showbiz | 09.09.2024, 14:00 Uhr

Drew Starkey erzählte, dass er erotische Szenen als einen wichtigen Teil des Kinos betrachtet.

Der 30-jährige Schauspieler hat einige intime Szenen mit seinem Co-Star Daniel Craig im romantischen Drama ‚Queer‘ und ist wegen der „verklemmten“ Haltung verwirrt, die manche Zuschauer gegenüber anzüglichen Inhalten haben.

Drew verriet in einem Gespräch gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich denke, dass wir als amerikanisches Publikum bei solchen Sachen, Sexszenen usw., sehr verklemmt sein können, was seltsam ist. Es fühlt sich ein bisschen prüde an, zu sagen ‚Oh, das ist in einem Film so tabu‘, aber wenn es auf unseren Handys ist, dann ist es in Ordnung. (Ich bin froh darüber), dass Sexualität in die Kinos zurückkehrt, da ich denke, dass es unerlässlich ist, Sexualität in unsere Geschichten zu integrieren, denn das ist der Weg, uns selbst besser verstehen zu können.“ Der Star erinnerte sich daran, wie er und Daniel darauf achteten, ein Gefühl der „Vertrautheit miteinander“ zu entwickeln, nachdem die Produktion des Films begonnen hatte. Starkey spielt Eugene Allerton in Luca Guadagninos Film und enthüllte, dass er von der Rolle am Anfang „eingeschüchtert“ gewesen sei.