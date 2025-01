Stars Dschungelcamp bis ‚Let‘s Dance‘: Auf diese TV-Shows hat Yvonne Woelke Lust

Auf Instagram teilt diie Schauspielerin ihre beruflichen Pläne mit den Fans.

Yvonne Woelke feilt weiter an ihrer Reality-TV-Karriere.

Die Schauspielerin geriet vor allem durch ihre Freundschaft mit Peter Klein in die Schlagzeilen. Mittlerweile sind die beiden Stars offiziell ein Paar. Derzeit sind sie zusammen im Format ‚Forsthaus Rampensau Germany‘ auf Joyn zu sehen. Für die 45-Jährige ist es die zweite Teilnahme an einer Reality-TV-Sendung – und vermutlich nicht die letzte.

Auf Instagram verrät Yvonne Woelke, dass sie offen für weitere TV-Projekte dieser Art ist. „Lust hätte ich auf: ‚Let‘s Dance‘, Dschungelcamp, ‚Promi Big Brother‘, ‚Reality Backpackers‘, ‚Das Sommerhaus der Stars‘ und ‚The 50‘“, zählt die Blondine auf.

Einen Favoriten unter diesen Formaten hat sie nicht. „Alle sind sie toll!“, schwärmt die ehemalige ‚Das große Promi-Büßen‘-Kandidatin. Die Fans dürfen sich also darauf freuen, Yvonne in Zukunft regelmäßig auf dem Bildschirm zu sehen. „Da kommt noch einiges“, kündigt sie vielsagend an.

Kurz bevor die zweite Staffel von ‚Forsthaus Rampensau Germany‘ an den Start ging, machten Yvonne und Peter ihre Beziehung öffentlich. „Wir haben alles miteinander geteilt. Wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen gelacht und sind über die Zeit sehr intensiv miteinander zusammengewachsen. Und in letzter Zeit haben wir dann gemerkt, dass es doch mehr ist als nur Freundschaft“, erklärten sie laut dem Sender. Am Tag davor war der 57-Jährige offiziell von seiner Ex-Frau Iris Klein geschieden worden.