Musik Duran Duran boykottieren Glastonbury ohne Headliner-Slot

Duran Duran - Co-Op Live, Manchester, 31st October 2025 - Mike Gray/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.05.2026, 20:00 Uhr

Duran Duran sagen, dass sie nur bei Glastonbury auftreten werden, wenn sie einen Top-Headliner-Slot erhalten, nachdem sie zuvor ein Angebot für ein '15-Uhr-Disco-Zelt' abgelehnt hatten.

Duran Duran haben klargestellt, dass sie die Worthy Farm nicht betreten werden, solange ihnen nicht einer der größten Slots beim Glastonbury-Festival angeboten wird.

Die Ikonen der 80er haben noch einige große Wünsche auf ihrer Bucket List, darunter eine Residency im Sphere Las Vegas und sogar eine Hologramm-Show im Stil von ‚ABBA Voyage‘. Glastonbury steht ebenfalls auf dieser Liste – allerdings nur, wenn das Festival ihnen den Status gibt, von dem sie glauben, dass sie ihn verdienen.

Frontmann Simon Le Bon sagte dem ‚Culture‘-Magazin der ‚Sunday Times‘: „Ich würde gerne so eine [Hologramm-Show] machen. Aber ich würde auch gerne im Sphere in Las Vegas auftreten.“ Doch wenn es um Glastonbury geht, erklärte die Band, dass sie bereits ein Angebot abgelehnt habe, weil es nicht ihren Erwartungen entsprach. Auf die Frage nach dem Festival enthüllte Simon: „Nun, wir wollen – aber nicht in einem Disco-Zelt um 15 Uhr, was uns angeboten wurde. Wir wollen den richtigen Slot … Wir sollten auf dem Line-up unter niemandem stehen. Also warten wir ab, weil wir ein Headliner-Act sind – so einfach ist das.“

Die Gruppe, die mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft hat und weiterhin zu den erfolgreichsten britischen Pop-Exporten zählt, ist offensichtlich der Meinung, dass ihr Vermächtnis einen Platz ganz oben auf der Pyramid Stage verdient. 2023 versprachen die ‚Girls On Film‘-Hitmacher, Nile Rodgers und Mark Ronson als Special Guests mitzubringen, falls sie jemals bei Glastonbury auftreten dürfen. Im Podcast ‚Headliners‘ sagte Simon: „Ich möchte bei Glastonbury spielen. Ich möchte nicht als Besucher hingehen, sondern ich möchte, dass Duran Duran den richtigen Slot bekommt.“ Auf die Frage, ob sie irgendwelche Special Guests auf die Bühne holen würden, schlug Bassist John Taylor vor, dass sie zwei hochkarätige Kollaborateure der Band mitbringen würden: Nile Rodgers, der ihr Album ‚Notorious‘ von 1986 produzierte und über die Jahre weiter mit ihnen zusammenarbeitete, sowie Mark Ronson, der an ihrem Album ‚All You Need Is Now‘ von 2010 mitwirkte. John sagte: „Man müsste Nile mitbringen und vielleicht Mark.“