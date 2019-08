Dwayne Johnson ist bestbezahlter Schauspieler der Welt

Bei Dwayne Johnson läuft momentan alles rund: Der Schauspieler hat gerade geheiratet und das Einkommen stimmt auch. Das Magazin „Forbes“ weiß es angeblich genau.

Vom einstigen Profi-Wrestler zum absoluten Topverdiener in Hollywood: Der „Fast and Furious“-Star Dwayne Johnson (47) ist laut dem US-Magazin „Forbes“ zum bestbezahlten Schauspieler der Filmindustrie aufgestiegen. Mit Gesamteinnahmen von geschätzt 89,4 Millionen US-Dollar binnen zwölf Monaten konnte sich der Actiondarsteller zum zweiten Mal nach 2016 an die Spitze des Branchenrankings setzen.

Kino- und Fernsehfilme machen „The Rock“ reich

Im Kino ist der als „The Rock“ („Der Fels“) bekannte Hüne aus den USA gerade in „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“ zu sehen, wo er zusammen mit Jason Statham die Menschheit vor einem tödlichen Virus retten muss. Sein Geld macht er neben Kinofilmen auch mit Fernsehrollen („Ballers“) und einer Kooperation mit einem bekannten Modehersteller.

Auf Rang zwei listet „Forbes“ den australischen Schauspieler Chris Hemsworth, der den Großteil seiner 76,4 Millionen US-Dollar dem Kassenschlager „Avengers: Endgame“ verdankt – genau wie sein drittplatzierter US-Kollege Robert Downey Jr., der von Juni 2018 bis Ende Mai 2019 66 Mio. verdiente.

Die 10 bestbezahlten Schauspieler 2018

Dwayne Johnson – 89.4 Mio Dollar

Chris Hemsworth – 76.4

Robert Downey Jr – 66

Akshay Kumar – 65

Jackie Chan – 58

Bradley Cooper – 57

Adam Sandler – 57

Chris Evans – 43

Paul Rudd – 41

Will Smith – 35m