Dwayne Johnson plaudert über seine Hochzeit

Dwayne ‚The Rock‘ Johnson hatte eine perfekte Hochzeitsparty. Der 47-jährige Schauspieler und seine Langzeitfreundin Lauren Hashian gaben sich vor kurzem in einer Zeremonie auf Kauai in Hawaii das Ja-Wort. Der Hollywoodstar freute sich besonders darüber, dass er seine Hochzeitspläne so lange geheim halten konnte.

Gegenüber ‚Access Hollywood‘ erklärte Johnson: „Ich fühle mich großartig. Es war eine wunderschöne Zeremonie und es war phänomenal. Es war sehr ruhig. Wir haben es geheim gehalten. Privat, das war perfekt.“ Die Flitterwochen musste der ‚Fast and Furious‘-Star allerdings verschieben, um die ‚D23‘-Expo von Disney übers Wochenende zu besuchen. „Sie wartet und ich muss jetzt zu ihr zurückfliegen, damit wir in die Flitterwochen können. Es wird großartig, es wird einfach fantastisch.“

Quelle: instagram.com

Bestbezahlter Star in Hollywood

Erst kürzlich wurde bekannt, dass ‚The Rock‘ derzeit der am besten bezahlte Schauspieler in Hollywood ist. Der ehemalige Wrestler steht auf Platz eins der jährlichen Rangliste des ‚Forbes‘-Magazins. Innerhalb eines Jahres verdiente er umgerechnet rund 81 Millionen Euro. Dieses beträchtliche Sümmchen ist Blockbustern wie ‚Jumanji: Willkommen im Dschungel‘ zu verdanken.

Für die Fortsetzung des Abenteuerfilms wurden ihm zudem bereits im Voraus 21 Millionen gezahlt. Des Weiteren erhält er 630.000 Euro pro gedrehter Episode seiner HBO-Serie ‚Ballers‘. Zusätzliche Einnahmen stammen aus Johnsons Modelinie mit Under Armour.