Stars Dwayne Johnson: Spielzeuge an alle Kinder im Laden verschenkt

Dwayne Johnson - Rampage premiere, Los Angeles April 4 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2023, 21:15 Uhr

Dwayne ‚The Rock‘ Johnson kaufte für jedes Kind ein Geschenk im berühmten New Yorker Spielzeugladen FAO Schwarz.

Der 51-jährige Wrestler und Schauspieler überraschte Kunden, die mit ihren Kleinen einkaufen waren, indem er ihre Rechnungen bezahlte. Die Aktion wurde in einem Clip, der diese Woche auf Instagram geteilt wurde, festgehalten.

Der Türsteher sagte in dem Video: „Hey, Leute, das ist der Spielzeugsoldat Johnny von FAO Schwarz. The Rock hat gerade alle Spielzeuge für die Weihnachtszeit gekauft!“ Mit seiner Kreditkarte im Schlepptau sagte der ‚Black Adam‘-Star: „Ich weiß, dass du deine Geschenke noch nicht gekauft hast. Ihr kommt alle mit mir. Geschenke gehen jetzt auf mich. Lass uns zur Kasse gehen.“ Nachdem alle nach unten geführt worden waren, sagte er zur Kassiererin: „Rufen Sie alle an.“

Ebenfalls im Laden war Talkshow-Host Jimmy Fallon. Der 49-jährige Moderator fragte die Kunden mit einem Roboter-Stimmenwechsler: „Wer ist Ihr Lieblingswrestler, der zum Schauspieler und Superstar wurde?“ Der ‚Jungle Cruise‘-Star erklärte, dass er der Stadt, die ihn geschaffen hat, und dem Spielzeugladen, der einen besonderen Platz in seinen Kindheitserinnerungen einnimmt, etwas zurückgeben wollte. In der Bildunterschrift teilte er mit: „Ich liebe es, verrückt coole Dinge für Leute zu machen, weil es mich davor bewahrt, verrückt zu werden. Als ich ein kleiner Junge war, hat mein alter Mann einmal im Monat im Madison Square Garden in New York City gerungen – und jeden Monat habe ich davon geträumt, zu FAO Schwarz zu gehen, um ein Spielzeug zu kaufen. Schließlich nahm mich meine Mutter 1983 mit zur FAO und ich kaufte EIN SPIELZEUG für 13 Dollar (ein magisches Set) und lief durch diese magische Spielzeug-Utopie und dachte: ‚Oh mein Gott, dieser Ort ist der HIMMEL.‘“