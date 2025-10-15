Film Ed Helms und Ben Foster schließen sich ‚The Stunt Driver‘-Cast an

Bang Showbiz | 15.10.2025, 11:00 Uhr

Der 'Hangover'-Star übernimmt eine Rolle in der neuen Komödie von Regisseur Michael Dowse.

Ed Helms stößt zur Besetzung von ‚The Stunt Driver‘.

Der ‚Hangover‘-Star wird in der neuen Komödie den Autoingenieur Dick Keller spielen, während Ben Foster in die Rolle des waghalsigen Stuntfahrers Evel Knievel schlüpft. Wie ‚Deadline‘ berichtet, wurden auch Laurence Leboeuf und Dan Bakkedahl für den kommenden Film des Drehbuchautors und Regisseurs Michael Dowse verpflichtet. Die Hauptfigur Ken Carter wird von Jay Baruchel dargestellt, während Bakkedahl dessen Manager spielt.

Leboeuf übernimmt die Rolle von Carters Freundin Gloria.

Dowse verriet gegenüber ‚Deadline‘: „Ken Carters Geschichte spricht jeden an, der jemals das Unmögliche geträumt hat. Ed verleiht dem Mann, der für die Sicherheit dieses gigantischen Sprungs verantwortlich ist, große Tiefe und Herz – eine Insel der Vernunft in einem Meer des Wahnsinns. Und Ben ähnelt Evel nicht nur verblüffend, sondern bringt auch die Gravitas mit, die dieser echte Showman verdient. Ich bin begeistert, mit diesem gesamten Ensemble zusammenzuarbeiten.“

Der Spielfilm, der sich derzeit in Produktion befindet, erzählt die wahre Geschichte von Carters legendärem Stuntversuch aus dem Jahr 1976. Damals wollte er mit einem raketenbetriebenen Lincoln Continental mehr als eine Meile über den Sankt-Lorenz-Strom springen – die Wasserstraße, die die Großen Seen mit dem Nordatlantik verbindet. Carter wollte seine Karriere mit einem spektakulären Höhepunkt beenden.

In der NFB-Dokumentation ‚Devil at Your Heels‘ sagte Ken, der 1983 bei einem weiteren Sprungversuch ums Leben kam: „Ich suche nach dem ultimativen Statement. Darum geht es im Grunde.“ Auch Marc Beaupré und Joe Cobden werden in dem Film zu sehen sein, der von Jennifer Wilson produziert wird. Jay Baruchel fungiert zusammen mit Andrew Frank, Joe Iacono und Lisa Wolofsky als ausführender Produzent.