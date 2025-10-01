Musik ‚Egal, was passiert‘: Lady Gaga will in den nächsten 20 Jahren weiter auftreten

Lady Gaga - Park MGM in Las Vegas 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2025, 14:00 Uhr

Die Sängerin hat nicht vor, etwas an ihrer Musikkarriere zu ändern.

Lady Gaga will auch in den kommenden Jahrzehnten für ihre Fans performen.

Die 39-jährige Sängerin schloss bei einem Konzert im Londoner The O2 ein Versprechen mit den Fans: Sie wolle in 20 Jahren auf jeden Fall wieder auf derselben Bühne stehen. Bei einer Show im Rahmen ihrer ‚The Mayhem Ball‘-Tour sagte sie zu der Menge: „Es sind fast 20 Jahre vergangen, und schaut, ich verspreche, dass ich noch viel mehr Musik machen werde. Ich werde zurückkommen.“ Gaga fügte hinzu: „In jeder Stadt, in die ich komme, mache ich so ein Versprechen, ich sage das immer: Wenn ich in 20 Jahren zurückkomme, kommt ihr dann zu der Show? Versprochen? Ich werde hier sein – egal, was passiert.“

Die Chartstürmerin lobte ihre Fans und gestand, dass sie sich immer noch „glücklich“ und „dankbar“ fühlt, wenn Menschen Tickets für ihre Shows kaufen – fast 20 Jahre, nachdem sie Ende der 2000er berühmt wurde. „Es ist schön, euch zu sehen. Ich bin so glücklich, hier zu sein. Vielen, vielen Dank, dass ihr ein Ticket für unsere Show heute Abend gekauft habt“, erklärte die Musikerin. „Wir sind mit dieser Show um die Welt gereist, und ihr merkt sicher, wie glücklich und dankbar ich mich fühle. Aber wir sind nun fast 20 Jahre zusammen. Könnt ihr das glauben?“

Kürzlich musste Gaga Fans in Miami, Florida, enttäuschen, nachdem sie eine Show kurzfristig absagte, während einige Konzertbesucher bereits im Kaseya Center waren. „Während der gestrigen Probe und meines heutigen Aufwärmens war meine Stimme extrem belastet, und sowohl mein Arzt als auch mein Gesangscoach haben mir geraten, nicht aufzutreten, wegen des Risikos“, schrieb die ‚Bad Romance‘-Interpretin in ihrer Instagram-Story. „Ich möchte natürlich hart sein und einfach für euch durchziehen, aber ich möchte kein langfristiges oder dauerhaftes Risiko für meine Stimmbänder eingehen.“