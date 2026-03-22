Stars Harry Styles gibt 20.000 Pfund für neues Wellness-Feature aus

Harry Styles running in NYC March 2026 - XNY/starmax/Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.03.2026, 14:41 Uhr

Harry Styles gibt 20.000 Pfund für neues Wellness-Feature aus.

Harry Styles hat umgerechnet 23.000 Euro für eine Infrarot-Sauna in seinem Zuhause ausgegeben.

Der ‚Aperture‘-Interpret folgt damit Prominenten wie Cristiano Ronaldo, Ellie Goulding und Lady Gaga, die ebenfalls solche Wellness-Einrichtungen besitzen. Die Sauna, die Schmerzen, Blutdruck und Entzündungen reduzieren kann, wurde in seinem Haus in London installiert. Er hofft, damit während seiner kommenden ‚Together, Together‘-Welttournee in Bestform zu bleiben. Ein Insider verriet: „Harry achtet derzeit sehr auf seine Gesundheit. Er liebt das Laufen und muss während seiner Tour topfit sein. Zwischen den Auftritten kann er die Sauna nutzen, um seine Muskeln zu regenerieren. Er läuft inzwischen sehr gern. Es ist die perfekte Ergänzung zum Training.“

Während seiner Auszeit im letzten Jahr lief Harry Marathons in Berlin und Tokio und erzielte beeindruckende Zeiten von 2:59:13 bzw. 3:24:07. Kürzlich erklärte er, dass ihm das Laufen geholfen habe, sich vom Druck seines Ruhms zu lösen. Nach Abschluss seiner 173 Termine umfassenden ’Love On Tour‘-Konzertreihe im Juli 2023 nahm sich Harry eine Auszeit, um zu reisen, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen und Events als Fan statt als Performer zu erleben. Das Laufen half ihm, diese Eindrücke zu verarbeiten. Er erklärte: „Bei manchen dieser neuen Erfahrungen gibt es einfach so viele Reize – so viele Menschen, so viel Lärm. Das Laufen wurde zu meinem Ort, das alles zu verarbeiten. Wirklich allein zu sein.“

Harry verriet außerdem, dass ihm das Laufen ermögliche, sich im öffentlichen Raum zu bewegen, ohne ständig erkannt zu werden: „Das Wichtigste ist, dass du immer in Bewegung bist. Du kannst jederzeit um die Ecke verschwinden. Für Leute, die mich sehen, ist es eher ein ‚War das…?‘ statt ‚Oh, da ist er!‘ Und bis dahin bist du schon weg.“ Als Künstler sei er ein Beobachter, doch durch seine Bekanntheit sei Harry selbst zum Beobachteten geworden. Er ergänzte: „Was ich am Laufen liebe, ist die Einfachheit. Du bist wieder der Beobachter und kannst deinen Tag in der ursprünglichsten Form erleben. Du bist einfach allein unterwegs in der Welt. Das liebe ich daran: Du brauchst nichts außer ein Paar Schuhe.“