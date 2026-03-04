Stars Ehemaliger Disney-Star Demi Lovato empfand Vergleiche als ‚herausfordernd‘

Bang Showbiz | 04.03.2026, 09:00 Uhr

Demi Lovato kämpfte als Kinderstar mit „Unsicherheiten“.

Die 33-jährige Sängerin wurde in jungen Jahren mit Stars wie Selena Gomez und Miley Cyrus verglichen – und gibt zu, dass sie mit diesen Vergleichen damals nur schwer umgehen konnte. In der neuesten Folge des ‚Baby, This is Keke Palmer‘-Podcasts erklärte Demi: „Es war schwierig, wenn man miteinander verglichen wird und man in jungen Jahren ohnehin Unsicherheiten hat. Dann fängt man an, sich mit anderen zu vergleichen. Aber meine Mutter hat mir immer mitgegeben: Es gibt Platz für alle. Es ist kein Wettbewerb.“

Demi ist seit der Zeit vor ihrem Durchbruch beim Disney Channel mit Selena befreundet. Beide standen zuvor gemeinsam für ‚Barney Friends‘ vor der Kamera. Diese langjährige Verbindung bedeutet ihr viel. Der Chartstar sagte: „Das Schöne war, dass Selena und ich schon vor dem Disney Channel befreundet waren, weil wir zusammen bei ‚Barney‘ waren. Als ich dann zum Disney Channel kam, hatte ich dort bereits eine vertraute Freundschaft. Ich bin so dankbar dafür. Ich werde immer dankbar für die Freundschaft sein, die ich mit ihr habe und weiterhin habe.“

Zuvor hatte Demi außerdem verraten, dass sie während der Arbeit an ‚Child Star‘ viel persönliche Heilung erfahren habe. Die Popsängerin führte bei der 2024 erschienenen Dokumentation, die sich mit den Herausforderungen von Kinderstars, Ruhm und der Arbeit in der Unterhaltungsbranche in jungen Jahren befasst, Co-Regie. Demi gab zu, dass es für sie eine sehr wertvolle Erfahrung gewesen sei. Gegenüber ‚Who What Wear‘ sagte sie: „Ich hatte unglaublich viel Spaß bei der Arbeit an ‚Child Star‘. Aber ich habe auch viel für mich selbst aufgearbeitet, um aus dieser Erfahrung mit greifbaren Veränderungen herauszugehen – von denen ich hoffe, dass der Rest des Landes diesem Beispiel folgt.“