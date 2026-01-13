Film ‚Einem Zauberer kann man vertrauen!‘ Elijah Wood äußert sich zur Rückkehr von Frodo und Gandalf in ‚Der Herr der Ringe‘

Bang Showbiz | 13.01.2026, 14:00 Uhr

Elijah Wood hat angedeutet, dass „einem Zauberer zu trauen ist“, nachdem Sir Ian McKellen enthüllt hatte, dass Frodo und Gandalf möglicherweise zu ‚Der Herr der Ringe‘ zurückkehren könnten.

Im vergangenen Jahr ließ der 86-jährige McKellen durchsickern, dass sein Zauberer und Woods heroischer Hobbit eine Rolle im kommenden Spin-off von Regisseur Andy Serkis, ‚Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum‘, spielen könnten. Auch wenn der 44-jährige Schauspieler die Aussage seines Co-Stars noch nicht bestätigen will, deutete Wood an, dass durchaus etwas Wahres daran sein könnte. Im Gespräch mit ‚Screen Rant‘ sagte der ‚The Toxic Avenger‘-Darsteller: „Ich kann weder bestätigen noch dementieren. Hören Sie, einem Zauberer kann man vertrauen. Abgesehen davon darf ich das eigentlich gar nicht bestätigen.“ Wood fügte hinzu, er sei „wirklich begeistert“ von ‚Die Jagd nach Gollum‘, da Serienregisseur Sir Peter Jackson als Produzent zurückkehrt und die Drehbuchautorinnen Philippa Boyens und Fran Walsh erneut das Skript schreiben. Er erklärte weiter: „Ich freue mich wirklich sehr auf den Film. […] Es ist im Grunde diese ursprüngliche Kerntruppe, die wieder zusammenkommt, um diese Geschichte zu erzählen, die sich wie eine wirklich unterhaltsame Erkundung dieser Figur anfühlen wird, die wir alle so sehr lieben. Und darauf freue ich mich einfach sehr.“

Wood sagte außerdem, es sei „so unglaublich passend“, dass Serkis – der Gollum/Sméagol in den Herr-der-Ringe- und Hobbit-Trilogien verkörperte – bei dem kommenden Film Regie führt. Er sagte: „Ich freue mich, dass Andy Regie führt. Es fühlt sich unglaublich passend an, dass er einen Film über die Figur inszeniert, die er sich wirklich zu eigen gemacht hat. Ich bin begeistert. Das wird großartig.“