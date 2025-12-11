Stars ‚Einer der schlimmsten Tage‘: Melissa Joan Hart wurde an einem Abend zweimal gefeuert

Melissa Joan Hart - September 2024 - 90s Con - Ocean Center - Florida - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.12.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin erinnert sich an einen traumatischen Abend zurück.

Melissa Joan Hart wurde zweimal an einem einzigen Abend gefeuert.

Die Schauspielerin erinnerte sich daran, wie sie 1999 mit Britney Spears zur Premiere von ‚Drive Me Crazy‘ ging, nachdem man ihr zuvor mitgeteilt hatte, dass sie zugunsten von Carmen Electra aus ‚Scary Movie‘ gestrichen wurde. Kurz darauf erfuhr sie, dass die Verantwortlichen von ‚Sabrina – Total Verhext!‘ sie wegen ihres ‚Maxim‘-Covers feuern wollten.

In der YouTube-Show ‚Betches‘ erzählte Melissa, dass sie ursprünglich vorhatte, die Premiere zu schwänzen und heimlich in einer Limousine nach Vancouver zu fahren, um die Horror-Komödie zu drehen. „Ich sollte eine kleine Rolle im Anfang des Films spielen – quasi die Drew Barrymore-Kopie –, aber beim vorherigen Fitting entschieden sie, dass meine Brüste nicht groß genug für diese Rolle seien“, offenbarte sie. „Ich bekam einen Anruf, und es hieß: ‚Kehr um, geh zurück zu deiner Premiere. Du bist aus dem Film gefeuert.'“

Doch bei Melissas Ankunft folgte der nächste Rückschlag – ausgelöst durch ihr freizügiges ‚Maxim‘-Cover, auf dem sie nur mit einem Bettlaken über der Brust zu sehen war. „Ich hatte ohnehin schon geweint und wartete darauf, dass alle aus dem Film kamen. Und als die Leute endlich da waren, kommt mein Anwalt zu mir und sagt: ‚Wegen deines Maxim-Covers wirst du aus deiner Serie gefeuert'“, schilderte die 49-Jährige.

Daraufhin sei sie in Tränen ausgebrochen. „Dann kommt mein Vater und umarmt mich – und ich sehe meinen Vater nicht oft. Dass er mich umarmte, war so überwältigend. Ich dachte: ‚Oh mein Gott, mein Papa umarmt mich!'“, offenbarte Melissa. Alles in allem sei es ein „dramatischer Abend“ gewesen.