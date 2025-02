Film Elijah Wood springt in letzter Minute für ‚The Monkey’ ein

Elijah Wood - Avalon - Tribeca Festival - New York - April 2018 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.02.2025, 11:00 Uhr

Elijah Wood hat seine Rolle in ‚The Monkey‘ in letzter Minute gedreht.

Der 44-jährige Schauspieler spielt in dem kommenden Horrorfilm mit, doch nun hat sein Co-Star Colin O’Brien verraten, dass bis kurz vor Beginn der Dreharbeiten noch jemand anderes gecastet wurde. Er erzählte ScreenRant: „Als wir die Szene drehen wollten, hatten sie jemand anderen für die Rolle des Vaters vorgesehen. Aber ich glaube, Oz hat gehört, dass Elijah Wood zur Comic-Con in Vancouver sein würde, und so schickten sie ihm das Drehbuch, weil er es sich ansehen wollte, und er wollte dabei sein. Innerhalb von ein paar Tagen machten sie Gesichtsscans, besorgten die Plakatwände und druckten die Cover für all diese Bücher. Und er war lächerlich gut für die Zeit, die er zur Vorbereitung hatte. Er war saukomisch.“

In ‚The Monkey‘ spielt Theo James in einer Doppelrolle die Zwillingsbrüder Hal und Bill, die einen mysteriösen Aufzieh-Affen auf dem Dachboden finden, bevor eine Reihe von Todesfällen ihre Familie auseinanderreißt. Die Brüder versuchen verzweifelt, das Spielzeug loszuwerden und die ganze Angelegenheit zu vergessen. Doch Jahre später holen die Ereignisse sie wieder ein.