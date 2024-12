Film Elizabeth Olsen: Rolle in neuem Thriller ,Panic Carefully‘

Elizabeth Olsen attends the 2024 Vulture Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.12.2024, 09:00 Uhr

Elizabeth Olsen hat sich der Besetzung des Thrillers ,Panic Carefully‘ angeschlossen.

Die 35-jährige Schauspielerin wird an der Seite von Julia Roberts in dem kommenden Warner Bros.-Film mitspielen, bei dem Sam Esmail die Regie führen und das Drehbuch schreiben wird.

Berichten von ,Deadline‘ zufolge sind genaue Details über die Handlung des Films noch nicht bekannt, aber das Projekt wurde als „paranoider Thriller“ bezeichnet. Das Projekt soll in eine ähnliche Richtung gehen wie die von Esmail geschaffene Thriller-TV-Serie ,Mr. Robot‘, in der Rami Malek die Hauptrolle spielt. Esmail produziert den Film neben Chad Hamilton, Scott Stuber, Roberts, Marisa Yeres Gill und Lisa Gillan. Warner Bros. hatte den „heißen Bieterkrieg“ um den Film zuvor gewonnen, für den der Filmemacher erneut mit Roberts zusammenarbeitet. Sam arbeitete mit dem Hollywood-Star für den Netflix-Psychothriller ,Leave the World Behind‘ zusammen, der im letzten Jahr erschien und in dem auch Mahershala Ali, Ethan Hawke und Myha’la zu sehen waren. Olsen spielte vor kurzem in dem Netflix-Drama ,Seine drei Töchter‘ mit und porträtierte die Axtmörderin Candy Montgomery in der Miniserie ,Love and Death‘. Zudem spielte die Schauspielerin erneut die Rolle der Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, in ,WandaVision‘ von Disney+.