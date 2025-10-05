Film Elizabeth Olsen wird immer zum Marvel-Universum zurückkehren

Elizabeth Olsen attends the 2024 Vulture Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.10.2025, 13:00 Uhr

Die Schauspielerin sagt nicht nein, wenn das Produktionsstudio anruft.

Elizabeth Olsen möchte immer ins Marvel Cinematic Universe (MCU) zurückkehren.

Die 36-jährige Schauspielerin fühlte sich „sehr glücklich und zugleich sehr verängstigt“, als sie vor über einem Jahrzehnt als Wanda Maximoff / Scarlet Witch zur Marvel-Familie stieß. Heute hofft sie, noch tiefer in die Comicwelt ihrer Figur eintauchen zu können. Bei einem Auftritt auf dem Hamptons International Film Festival im Rahmen des Gesprächsformats ‚A Conversation With…‘ sagte sie laut ‚People‘-Magazin: „Es ist etwas, das ich liebe – und etwas, zu dem ich immer zurückkehren möchte. Das Besondere an den letzten fünf Jahren ist, dass ich mit dieser Figur so viel machen durfte, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Es gibt in den Comics noch viele Handlungsstränge, die ich gerne umsetzen würde. Und ich glaube, die Fans würden das auch wollen.“

Elizabeth, die 2021 für ihre Rolle in der MCU-Miniserie WandaVision für einen Emmy nominiert war, räumte ein, dass bei manchen Menschen vielleicht eine gewisse „Superhelden-Müdigkeit“ eingesetzt habe, sie selbst jedoch schätze die Vertrautheit dieser Welt sehr. Sie fügte hinzu: „Für mich war das sehr bereichernd, und die Geschichten – besonders für meine Figur – sind immer besser geworden. Ich habe das wirklich genossen.“

Die ‚Eternity‘-Darstellerin hatte bereits Anfang dieses Jahres zugegeben, dass Marvel-Filme nicht unbedingt ihrem „persönlichen Geschmack“ entsprechen. In einem Interview im Podcast ‚Wild Card‘ with Rachel Martin sagte sie: „Weil ich so viele Jahre mit Marvel verbracht habe, habe ich das Gefühl, dass alle anderen Projekte, die ich annehme, meinen persönlichen Geschmack widerspiegeln müssen. Denn so sehr ich es auch liebe, Teil dieser Welt zu sein – und so stolz ich auf das bin, was ich mit dieser Figur erreicht habe – es ist nicht die Art von Kunst, die ich selbst konsumiere. Und darüber war ich immer sehr ehrlich.“