Stars Ellen DeGeneres: Ist ihr neues Haus in den Cotswolds überflutet?

Ellen DeGeneres and Portia de Rossi - Instagram Dec 1 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2024, 09:00 Uhr

Ellen DeGeneres bestritt, dass ihr neues Haus in Großbritannien überflutet wurde.

Ein Bericht von ,MailOnline‘ hatte vor kurzem angedeutet, dass die Immobilie der 66-jährigen Moderatorin und ihrer Frau Portia de Rossi in den Cotswolds schwer von den Unwettern im Südwesten Englands betroffen gewesen sei, als Sturm Bert sintflutartige Regenfälle und Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Meilen pro Stunde in Teile des Landes gebracht hatte.

Ellen hat diese Spekulationen jetzt aber dementiert. Das Anwesen mit sechs Schlafzimmern verfügt über insgesamt 43 Hektar Land und es wurde behauptet, dass ein Bach, der neben dem Haus in die Themse mündet, durch das Unwetter über die Ufer getreten sei. Die Publikation zitierte einen Nachbarn mit den Worten: „Das Hochwasser steigt stündlich an. So schlimm habe ich es seit Jahren nicht mehr erlebt.” Ellen besteht jedoch darauf, dass an ihrem neuen Wohnort alles in Ordnung sei. Anlässlich des 20. Jahrestags ihrer Beziehung mit der „wunderschönen Seele“ und ihrer Partnerin Portia teilte Ellen am Sonntag (24. Dezember) ein Instagram-Selfie des Paares auf dem Land in ihrer neuen Heimat und verkündete: „Heute vor 20 Jahren begannen wir diese Beziehung, ohne zu wissen, was für ein langes, wunderschönes Abenteuer das werden würde. Du bist das Beste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Du kümmerst dich um mich. Du hilfst mir, das Gute in allem zu sehen.“ Ellen und de Rossi heirateten 2008 und DeGeneres hofft aktuell auf ihr „erstes“ weißes Weihnachten.