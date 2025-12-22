Stars Elsie Hewitt reflektiert nach der Geburt ihres Babys mit Pete Davidson über das Muttersein

Bang Showbiz | 22.12.2025, 09:00 Uhr

Das Model und der Comedian wurden kürzlich zum ersten Mal Eltern. Auf Instagram reflektiert die frischgebackene Mama über ihr Baby-Glück.

Elsie Hewitt hat kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes darüber gesprochen, was es bedeutet, Mutter zu sein.

Das Model und Comedian Pete Davidson verkündeten letzten Donnerstag (18. Dezember) auf Instagram, dass ihre Tochter Scottie Rose Hewitt Davidson am 12. Dezember zur Welt gekommen ist. Am Samstag (20. Dezember) meldete sich Elsie in ihrer Instagram-Story zu Wort und teilte ihre überwältigenden Gefühle darüber, mit dem ehemaligen ‚Saturday Night Live‘-Star eine Familie zu gründen.

Zu einem Selfie von sich schrieb sie: „An alle Mamas: Sitzt ihr auch manchmal einfach da, starrt euer Baby an und fangt an zu weinen, weil ihr es so sehr liebt und nicht glauben könnt, dass es eures ist und dass euer Körper dieses perfekte Wesen erschaffen hat und ihr gar nicht wisst, wie ihr mit all dieser Liebe umgehen sollt, also fangt ihr einfach an zu weinen.“

Der Vorname des Babys ist eine liebevolle Hommage an Petes verstorbenen Vater Scott Davidson, einen Feuerwehrmann aus New York City, der bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 im Alter von 33 Jahren ums Leben kam. Zu einer niedlichen Bilderreihe, die sie und Pete mit ihrem Neugeborenen sowie ihre ersten Tage als Eltern zeigt, schrieb Elsie vergangene Woche: „Unser perfekter Engel ist am 12.12.2025 angekommen – Scottie Rose Hewitt Davidson.“ Die Geburt ihrer Tochter bezeichnete die 29-Jährige als ihr „bestes Werk bisher“ und schwärmte: „Ich bin absolut überwältigt von Liebe, Dankbarkeit und Ungläubigkeit.“

Einen Tag nach Scotties Geburt musste sich Elsie die Weisheitszähne entfernen lassen. Am 18. Dezember teilte sie ein Selfie mit geschwollenem Gesicht und einer sichtbaren Mullbinde – Scottie war im Hintergrund in ihrem Autositz zu sehen – und schrieb dazu: „Wer musste sich auch schon direkt nach der Entlassung aus dem Krankenhaus, einen Tag nach der Geburt, einen Weisheitszahn ziehen lassen?“