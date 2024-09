Stars Elton John: Er wünscht sich Songs mit Charli und Taylor

Sir Elton John on the Pyramid Stage at Glastonbury Festival - Avalon - June 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2024, 10:00 Uhr

Sir Elton John würde gerne mit Sabrina Carpenter, Charli XCX und Taylor Swift singen.

Der 77-jährige Musikstar, der sich nach dem Ende seiner ‚Farewell Yellow Brick Road Tour‘ im Jahr 2023 vom Tourneegeschäft zurückgezogen hat, hat eine Liste moderner weiblicher Popstars preisgegeben, mit denen er gerne zusammenarbeiten würde. Auf dieser Liste stehen auch Billie Eilish, Olivia Rodrigo und Gracie Abrams.

Elton sagte gegenüber ‚Variety‘: „Es gibt viele junge Sängerinnen. Ich meine, das war der Sommer der großen Sängerinnen und Songwriterinnen. Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Charli XCX und Gracie Abrams – sie haben gerade das Sagen. Sie haben Platten gemacht, die wirklich gute Songs sind, und sie haben den Leuten viel Freude bereitet. Und die Songs sind wirklich gute Songs, also würde ich mich freuen, mit jedem dieser Leute zu singen.“ Der ‚Your Song‘-Hitmacher nannte ‚Shake It Off‘-Hitmacher Taylor (34) das größte „Phänomen“ seit den Beatles. Auf die Frage, ob er Lust hätte, ein Duett mit ihr zu machen, antwortete er: „Sie ist eine großartige Songwriterin, sie ist eine großartige Künstlerin und sie ist ein Phänomen. So ein Phänomen habe ich seit den Beatles nicht mehr gesehen, und sie arbeitet sich den A*** ab, also viel Glück. Viel Glück für sie.“

Elton erinnert sich in dem neuen Interview auch daran, wie er darum kämpfte, seinen Oscar-prämierten Song ‚Can You Feel the Love Tonight?‘ in Disneys ‚Der König der Löwen‘ zu bekommen. Er sagte: „Das gesamte Disney-Team kam nach Atlanta und zeigte mir einen Rohschnitt des fast fertigen Films, und es gab kein ‚Can You Feel the Love Tonight‘. Also fragte ich: ‚Wo ist ‚Can You Feel the Love Tonight?‘ Und sie sagen: ‚Nun, wir haben einfach keinen Platz dafür gefunden.‘ Und ich sage: ‚Es ist ein Liebeslied. Jeder Disney-Animationsfilm hat ein großartiges Liebeslied. Das solltet ihr wirklich noch einmal überdenken.‘“