Musik Elton John: Unterstützung für Chappell Roan

Elton John at Never Too Late screening at New York Film Festival - Getty - October 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.01.2025, 16:25 Uhr

Der legendäre Popstar hat sich bei seiner jungen Kollegin gemeldet, um ihr seine Unterstützung zuzusagen.

Elton John hat Kontakt zu Chappell Roan aufgenommen, um ihr Unterstützung anzubieten.

Der 77-jährige Popstar hat kurzerhand einen Videoanruf getätigt, um seiner jungen Kollegin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Die 26-Jährige hatte 2024 mit ihrer Single ‚Good Luck, Babe!‘ einen kometenhaften Aufstieg erlebt und bereits des Öfteren selbst darüber gesprochen, wie schwer es sei mit dem plötzlichen Ruhm umzugehen. Im Gespräch mit ‚The Ankler‘ berichtete Elton jetzt: „Manchmal sind sie ein bisschen überfordert. Chappell war ein bisschen überfordert mit ihrem plötzlichen Erfolg – obwohl sie bereits seit langer Zeit schreibt, ging dann doch alles ganz schnell. Ich versuche dann einfach sie zu beruhigen und sage: ‚Hör zu, es ist okay. Es ist okay. Mach, was du willst. Hör auf niemanden. Laufe in deiner eigenen Geschwindigkeit. Hör nicht auf die Plattenfirma, die sagt: ‚Wir wollen noch ein Album, wir wollen noch ein Album.‘ Mach es, wenn du dazu bereit bist.‘ Ich habe diese Erfahrung. Ich habe in meinem Leben schon alles durchgemacht, wenn es darum geht zu wissen, was man in der Musik machen soll. Ich habe Menschen kommen und gehen sehen. Manchmal verschwinden sie viel zu schnell.“

Chappell ist nicht die einzige Newcomerin, die bereits weisen Rat von Sir Elton erhalten hat. In der Vergangenheit nahm der ‚Rocket Man‘-Interpret unter anderem Kontakt zu Robbie Williams, Eminem und Britney Spears auf, mit denen er teilweise auch heute noch gut befreundet ist.