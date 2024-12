In der zweiten Folge „Eltons 12“: Moderator lädt zwölf Ex-Dschungelcamper ein

In der zweiten Folge von "Eltons 12" treten ehemalige Dschungelstars gegeneinander an. (ncz/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 14:34 Uhr

In der zweiten Folge von "Eltons 12" treten zwölf ehemalige Dschungelstars in verschiedenen Challenges gegeneinander an. Wer schnappt sich das Preisgeld von 100.000 Euro?

In seiner neuen Show "Eltons 12" begrüßt Moderator Elton (53) in jeder Folge zwölf Kandidatinnen und Kandidaten, die eine Gemeinsamkeit verbindet. Die zweite Ausgabe (Samstag, 4. Januar 2025, um 20:15 Uhr bei RTL und vorab auf RTL+) steht ganz unter dem Motto Dschungelfieber: Zwölf ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner des Dschungelcamps treten in herausfordernden Challenges gegeneinander an. Das teilte der Sender RTL am Montag (2. Dezember) mit.

Video News

Ex-Dschungelstarts kämpfen um 100.000 Euro

Im Rennen um die Gewinnsumme von 100.000 Euro müssen die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Sportlichkeit, ihr Wissen und ihr Geschick unter Beweis stellen. Unter ihnen sind einige, die die Challenge "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" als Dschungelkönigin oder -könig absolviert haben: Sängerin Lucy Diakovska (48), die amtierende reguläre Dschungelkönigin, Realitystar Filip Pavlovic (30), der die Krone 2022 ergatterte, und Sänger Prince Damien (33), der den Dschungel 2020 als Sieger verließ.

Außerdem mit dabei sind die Realitystars Mike Heiter (32) und Fabio Knez (31), die erst 2024 Platz fünf und vier im Dschungel holten, zudem Gigi Birofio (25, wurde 2023 Zweiter), DJane Giulia Siegel (50, wurde 2019 Fünfte), Ex-Fußballer Thorsten Legat (56, wurde 2016 Dritter), Model Larissa Marolt (32, Zweitplatzierte von 2014), Model Gisele Oppermann (37, Neuntplatzierte 2019), Daniela Büchner (46, Drittplatzierte 2020) und Kader Loth (51), die 2017 den fünften Platz ergatterte.

"Eltons 12" stammt aus der Feder von Stefan Raab (58) und wurde erstmals am 30. November ausgestrahlt. Die erste Ausgabe stand unter dem Motto "Sieg" und vereinte Gewinner unterschiedlicher TV-Formate oder Preisverleihungen. Insgesamt fünf weitere Shows sind zunächst geplant. Nach den Siegerinnen und Siegern und den "Dschungelstars" folgen in den kommenden Shows "Musiker" (u.a. mit Bushido, Max Giesinger und The BossHoss), "Realitysternchen" (u.a. mit Kim Virginia, Danni Büchner und Antonia Hemmer), "Let's Dance" (u.a. mit Jorge González, Christina Hänni und Rúrik Gíslason) und "Olympioniken" (u.a. mit Matthias Steiner, Angelina Köhler und Isabell Werth).