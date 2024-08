Film Emma Corrin über ihre Looks für die ‚Deadpool and Wolverine‘-Pressetour

Emma Corrin - ‘Deadpool and Wolverine ’ UK Sneak Peek Event 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2024, 16:00 Uhr

Die Outfits für die Pressetour des Films sind von den Stars inspiriert worden.

Emma Corrins Outfits für die ‚Deadpool and Wolverine‘-Pressetour sind von Katharine Hepburn und Marlene Dietrich inspiriert worden.

Die 28-jährige Schauspielerin verriet, dass sie und ihr Stylist Harry Lambert bei der Planung von ihren Looks für die Pressetour auf einen „modernen Old Hollywood“-Einfluss setzten.

Emma erzählte in einem Gespräch gegenüber dem amerikanischen ‚Vogue‘-Magazin: „Wir haben uns Katharine Hepburn und Marlene Dietrich angeschaut. So kam das Gespräch auf und dann haben sie ihr eigenes Ding gemacht, so wie sie es normalerweise bei mir und Harry machen. Wegen der Größe dieser Pressetour und des Umfangs des Projekts wussten wir, dass wir früh anfangen mussten. Hauptsächlich wollte ich einfach unser übliches, lustiges, ziemlich wildes Ding durchziehen, aber einen Schritt weiter gehen, da es Marvel ist. Ich liebe Harry und wir haben einen sehr gemeinsamen Sinn für Stil und eine ähnliche Risikofreudigkeit. Wir haben Spaß daran, lustig und mit den Looks ein bisschen unerwartet zu sein.“ Und Harry enthüllte, dass er und Emma sich auch von dem Superschurken-Alter-Ego Cassandra Nova des Stars inspirieren ließen, sie aber nicht „zu sehr in diese Welt eintauchen“ wollten: „Obwohl es da ein paar Anspielungen gab, haben wir probiert, nicht zu sehr in diese Welt einzutauchen. Ich denke, dass es eher um eine Essenz als um eine direkte Referenz ging. [Das] funktioniert für manche Leute, aber ich denke, dass man am Ende etwas zu tief in einen Film abtauchen kann. Es muss nicht immer unbedingt mit der Figur zusammenhängen, die man darstellt. Die Essenz von Cassandra kann im Make-up, der Frisur und der Energie zum Ausdruck kommen, anstatt zu wörtlich zu sein.”