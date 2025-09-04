Stars Emmy Myers war ‚aufgeregt‘ wegen Lady Gagas ‚Wednesday‘-Rolle

Bang Showbiz | 04.09.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin war völlig aus dem Häuschen, als sie von Lady Gagas Rolle in 'Wednesday' erfuhr.

Emma Myers konnte es kaum erwarten, Lady Gaga am ‚Wednesday‘-Set zu begrüßen.

Die 39-jährige Pop-Ikone ist in der zweiten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie zu sehen. Emma gab zu, von Gagas Besetzung völlig überrascht gewesen zu sein. Gegenüber ‚People‘ erzählte die Schauspielerin: „Ich glaube, das war während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel. Eines Tages erwähnte jemand etwas und ich dachte nur: ‚Was?‘ Und sie sagten: ‚Oh, du wusstest es nicht?‘ Ich antwortete: ‚Nein, ich wusste es nicht.‘ Ich dachte, jemand hätte mir so etwas Großes gesagt. Es kam völlig aus dem Nichts.“

Emma zählte schließlich die Tage bis zu Gagas Ankunft am Set herunter, weil sie „so aufgeregt“ war. Die 23-Jährige – die Enid Sinclair in ‚Wednesday‘ spielt – gestand: „Die ganze Zeit dachte ich: ‚Ok, noch zehn Tage, bis sie hier ist.'“

Auch Jenna Ortega offenbarte kürzlich, von Gagas Besetzung überrascht gewesen zu sein. Die 22-jährige Schauspielerin verriet im Gespräch mit ‚People‘: „Ich hatte keine Ahnung. Ich glaube, ich habe es vielleicht erst am Abend vorher erfahren, und wir wussten nichts, wir hatten keine Zeit zu proben oder irgendetwas zu verstehen. Es war einfach so, dass Gaga sich gemeldet hatte und mich angerufen hat. Es war also sehr aufregend. [Sie ist] eine der größten Performerinnen, wenn nicht sogar aller Zeiten.“

Jenna gestand, ein riesiger Fan der Chartstürmerin zu sein. „Sie ist so eine Legende und eine wahre Powerfrau. Einfach eine unvergleichliche Kraft“, schwärmte sie über den Popstar. „Und dann am Esstisch zu sitzen, nichts zu tun und sie aus nächster Nähe zu beobachten – was für ein Geschenk.“ Ursprünglich wurde Gaga gebeten, einen Song für die zweite Staffel der Serie zu schreiben. Letztendlich wurde ihr jedoch auch eine Rolle in ‚Wednesday‘ angeboten.