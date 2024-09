Stars Emmy-Opening: Dan und Eugene Levy witzeln über ihre Beziehung

Dan Levy and Eugene Levy arriving at the 76th Primetime Emmy Awards LA Sept 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2024, 15:21 Uhr

Eugene und Dan Levy machten sich bei der Verleihung der Emmy Awards am Sonntag (15. September) über ihre Beziehung lustig.

Das Vater-Sohn-Duo scheute sich nicht, über sich selbst zu lachen, als es mit einem lustigen Eröffnungsmonolog ihre erste Ausrichtung der jährlichen Veranstaltung begannen.

Eugene sagte: „Ein bisschen Emmy-Geschichte hier, der allererste Emmy-Moderator im Jahr 1949 war Walter O’Keefe.“ Dan fügte hinzu: „Das stimmt und heute Abend schreiben wir Emmy-Geschichte als erstes Vater-Sohn-Paar, das Walter O’Keefe seit 1949 erwähnt.“ Und an anderer Stelle scherzte Eugene: „Ich habe zu meiner Zeit viele Väter gespielt. Aber ohne Frage war meine lohnendste Vaterrolle die als dein Vater… in ‚Schitt‘s Creek‘, weil es mir meinen ersten Schauspiel-Emmy eingebracht hat.“

Der 77-jährige Schauspieler wurde von seinem Sohn korrigiert, als er darüber scherzte, warum er stolz sei, an AppleTV+ beteiligt zu sein. Eugene sagte: „Ich bin besonders stolz auf meinen Streamer AppleTV+, der sich weiterhin stolz und sichtbar an der LGBTQ-Community orientiert.“ Dan korrigierte: „Das ist nicht das, wofür das Plus steht.“ Das Duo machte sich auch über die modernen Sehgewohnheiten lustig, bei denen das Publikum häufig passiv fernsieht, während es andere Dinge tut. Dan sagte: „Die Creative Arts Emmys fanden letztes Wochenende statt. Das ‚Shogun‘-Team nahm 14 Emmys mit nach Hause und war damit die am meisten dekorierte Show in einer einzigen Saison, und das zu Recht. Die Liebe zum Detail in dieser Show. Die Macher von ‚Shogun‘ haben ihre Drehbücher ins Japanische übersetzen lassen, umgeschrieben und dann wieder in englische Untertitel übersetzt, die man verpasst hat, weil man auch am Handy war, um Sabrina Carpenter beim Essen eines Hot Wing zuzusehen.“ Und Dan und Eugene gaben einen Seitenhieb auf ‚The Bear‘ ab, worüber die Stars anerkennend lachten. Eugene sagte: „‚The Bear‘ ist heute Abend für 23 Emmys nominiert, die am häufigsten nominierte Comedy in der Geschichte. Jetzt liebe ich die Show. Ich liebe die Show. Und ich weiß, dass einige von euch vielleicht erwarten, dass wir einen Witz darüber machen, ob ‚The Bear‘ wirklich eine Komödie ist. Im wahren Geist von ‚The Bear‘ werden wir keine Witze machen.“