Stars Emmy-Verleihung: ‚Shogun‘ räumt alles ab

Bang Showbiz | 09.09.2024, 08:00 Uhr

‚Shogun‘ war der große Gewinner in der zweiten Nacht der Creative Arts Emmys am Sonntag (8. September).

Die historische Dramaserie, die auf dem Roman von James Clavell aus dem Jahr 1975 basiert, gewann 14 der 49 Preise des Abends, darunter die Auszeichnung für den besten Gastdarsteller in einer Dramaserie für Nestor Carbonell.

Auch ‚The Bear‘ – mit Jeremy Allen White als Carmy Berzatto, einem preisgekrönten Koch – war in den Comedy-Kategorien sehr erfolgreich und erhielt insgesamt sieben Auszeichnungen. Jon Bernthal gewann den Preis für den besten Gastdarsteller in einer Comedy-Serie, während Jamie Lee Curtis die Auszeichnung für die beste Gastdarstellerin in einer Comedy-Serie gewann. Die Emmys 2023 wurden wegen des Streiks in Hollywood auf Januar dieses Jahres verschoben, und während der Zeremonie bezeichnete sich Jamie sogar als „stolzes Gewerkschaftsmitglied“. Die 65-jährige Schauspielerin sagte im Peacock Theater in Los Angeles: „Ich liebe die schweißtreibende Gerechtigkeit der Arbeit, die wir zusammen leisten. Ich finde es toll, dass wir heute Abend alle zusammen sind und unsere Spezialitäten hervorheben.“ ‚The Crown‘, ‚Ripley‘, ‚The Morning Show‘, ‚Baby Reindeer‘, ‚Only Murders in the Building‘ und ‚Mr. and Mrs. Smith‘ erhielten an diesem Abend ebenfalls mehrere Auszeichnungen. Michaela Coel erhielt den Preis als herausragende Gastdarstellerin in einer Dramaserie für ihre Rolle in der Spionage-TV-Serie ‚Mr. and Mrs. Smith‘.

Die Veranstaltung am Sonntag war hauptsächlich den Preisen für Comedy, Drama und limitierte Serien gewidmet, während sich die Zeremonie am Samstag auf Varieté, Sachbücher und Realität konzentrierte. Die zweitägige Veranstaltung begann am Samstag, als Alan Cumming RuPauls lange Siegesserie bei den Emmys durchbrach. Der 59-jährige Schauspieler wurde für seine Arbeit an ‚The Traitors‘ als „Outstanding Host For A Reality Or Reality Competition Program“ ausgezeichnet und schlug damit den ‚Drag Race‘-Moderator, der eine achtjährige Erfolgsserie hatte. Darüber hinaus wurde Dick Van Dyke im Alter von 98 Jahren als ältester Gewinner eines Creative Arts Emmy zum gemeinsamen Rekordhalter, als er den Preis für das herausragende Varieté-Special (vorab aufgezeichnet) für ‚Dick Van Dyke 98 Years of Magic‘ mit nach Hause nahm.

Die Liste der Award-Sieger:

Guest Actor in a Drama Series:

Nestor Carbonell

Choreography for Scripted Programming:

The Idol

Casting for a Limited or Anthology Series or Movie:

Baby Reindeer

Casting for a Comedy Series:

The Bear

Casting for a Drama Series:

Shogun

Fantasy/Sci-Fi Costumes:

Ahsoka

Period Costumes for a Limited or Anthology Series Or Movie:

Feud: Capote vs. The Swans

Period Costumes for a Series:

Shogun

Contemporary Costumes for a Limited or Anthology Series:

American Horror Story: Delicate

Contemporary Costumes for a Series:

The Crown

Period or Fantasy/Sci-Fi Makeup (Non-Prosthetic):

Shogun

Contemporary Makeup (Non-Prosthetic):

The Morning Show

Prosthetic Makeup:

Shogun

Contemporary Hairstyling:

The Morning Show

Period or Fantasy/Sci-Fi Hairstyling:

Shogun

Guest Actress in a Drama Series:

Mr. and Mrs. Smith

Stunt Performance:

Shogun

Stunt Coordination for Comedy Programming:

The Gentlemen

Stunt Coordinator for Drama Programming:

Mr. and Mrs. Smith

Production Design For a Narrative Period or Fantasy Program (1 Hour or More):

Shogun

Production Design For a Narrative Contemporary Program (1 Hour or More):

The Crown

Production Design for a Narrative Program (Half-Hour):

Only Murders in the Building

Picture Editing for a Multi-Camera Comedy Series:

How I Met Your Father

Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series:

The Bear

Guest Actor in a Comedy Series:

Jon Bernthal

Guest Actress in a Comedy Series:

Jamie Lee Curtis

Picture Editing for a Drama Series:

Shogun

Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie:

Baby Reindeer

Special Visual Effects in a Single Episode:

Ripley

Special Visual Effects in a Season or a Movie:

Shogun

Main Title Design:

Shogun

Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation:

The Bear

Sound Editing for a Comedy or Drama Series (1 Hour):

Shogun

Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special:

Ripley

Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation:

The Bear

Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (1 Hour):

Shogun

Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie:

Masters of the Air

Performer in a Short Form Comedy or Drama Series:

Eric Andre

Music Composition for a Series (Original Dramatic Score):

Only Murders in the Building

Original Main Title Theme Music:

Palm Royale

Original Music and Lyrics:

Only Murders in the Building

Music Supervision:

Fallout

Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score):

Lessons in Chemistry

Cinematography for a Multi-Camera Series (Half-Hour):

How I Met Your Father

Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour):

The Bear

Cinematography For a Series (1 Hour):

Shogun

Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie:

Ripley

Television Movie:

Quiz Lady