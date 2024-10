Musik Erfolg ihrer neuen Single: Lady Gaga bedankt sich bei ihren Fans

Lady Gaga - Instagram October 27 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2024, 10:00 Uhr

Die Musikerin verrät, wie "dankbar" sie für die Unterstützung ihrer Anhänger ist.

Lady Gaga ist „überwältigt“ von der Reaktion ihrer Little Monsters auf ihren neuesten Song ‚Disease‘.

Die Popsängerin zeigt sich glücklich darüber, wie sehr ihrer Fangemeinde der Elektro-Pop-Knaller gefällt. Dabei handelt es sich um die Leadsingle aus ihrem mit Spannung erwarteten siebten Studioalbum.

Auf Instagram teilte die 38-Jährige ein Selfie von sich, auf dem sie mit geschlossenen Augen lächelt. Dazu schrieb sie: „Ich war so aufgeregt, meine neue Musik zu veröffentlichen, und zu sehen, wie all die Monster zum Leben erwachen und tanzen und performen und lächeln und weinen, ist so eine wahnsinnige Freude. Ich bin so dankbar und überwältigt von eurer Liebe für ‚Disease‘. Tanzt weiter.“

Die Chartstürmerin kündigte an: „Es wird noch sehr viel mehr kommen. Ich habe unsere Gemeinschaft schon lange nicht mehr so gesehen. Danke, dass ihr mich all die Jahre begleitet habt und immer noch für die Musik auftaucht… Happy Halloween.“ Der Nachfolger des 2020 erschienenen Albums ‚Chromatica‘ wird voraussichtlich im Februar erscheinen.

Unterdessen wurde kürzlich behauptet, dass Gaga beschlossen hat, ihre Welttournee bis 2026 zu verschieben. Da große Namen wie Oasis mehrere Termine in Stadien in ganz Großbritannien gebucht haben, gibt es angeblich keine freien Plätze mehr für den Popstar. Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Lady Gaga plant die größte Tournee ihrer Karriere – aber die muss noch warten […] Acts wie Oasis und Coldplay haben es vereitelt. Man hat ihr gesagt, dass es keinen Platz gibt und sie stattdessen mit einer Tournee im Jahr 2026 vorlieb nehmen muss. Das wird ihre Fans nicht erfreuen, aber es gibt ihnen zumindest Zeit, für Tickets zu sparen.“