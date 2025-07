Film ‚Es gibt definitiv mehr Magie‘: Dave Franco teasert die Zukunft von ‚Now You See Me‘-Franchise an

Dave Franco - Avalon - 2016 - Now You See Me 2 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2025, 14:00 Uhr

Der Schauspieler wünscht sich viele weitere Filme in seiner Rolle als Jack Wilder.

Dave Franco hofft, noch viele weitere ‚Now You See Me‘-Filme drehen zu können.

Der 40-jährige Schauspieler wird im kommenden Streifen ‚Die Unfassbaren 3 – Now You See Me‘ erneut in die Rolle des Zauberkünstlers Jack Wilder schlüpfen. Da bereits ein vierter Film geplant ist, verriet Franco, dass er sich wünscht, die Reihe möge auch darüber hinaus weitergehen.

Im Interview mit ‚Screen Rant‘ sagte er: „‚Now You See Me 3‘ kommt im November – das Team ist zurück und es gibt definitiv mehr Magie. Ich lerne gerade neue Tricks, wie man Karten wirft. Ich habe mit diesem Cast einfach eine großartige Zeit. Ich glaube, unsere natürliche Zuneigung zueinander überträgt sich auf die Leinwand, und ich hoffe, noch viele weitere Filme mit ihnen machen zu können.“

Neben Franco kehren in ‚Die Unfassbaren 3 – Now You See Me‘, der am 13. November 2025 in die Kinos kommt, auch seine ‚Die vier Reiter‘-Kollegen zurück: J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson) und Henley Reeves (Isla Fisher). Mark Ruffalo und Morgan Freeman übernehmen erneut ihre Rollen als Dylan Rhodes bzw. Thaddeus Bradley. Neu dabei sind Ariana Greenblatt, Justice Smith und Dominic Sessa – sie verkörpern die nächste Generation von Magiern.

Franco hatte bereits zuvor angekündigt, der dritte Teil der Filmreihe werde „alles bieten, was man sich wünscht“, und besonders die neue Schurkin – gespielt von Rosamund Pike – hervorgehoben. „Wir haben ein paar neue, unterhaltsame Figuren und eine unglaubliche Antagonistin mit Rosamund Pike, die einfach eine absolute Profi-Schauspielerin ist. Es ist alles, was man sich erhofft“, schwärmte er gegenüber ‚Collider‘.