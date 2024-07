Musik „Es war sehr schmerzhaft“: Kesha spricht über Rechtsstreit mit Dr. Luke

Kesha - IHeartRadio Can't Cancel Pride 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.07.2024, 10:29 Uhr

Die Popsängerin hatte eigenen Angaben zufolge das Gefühl, "die Rechte an sich selbst" zu verlieren.

Kesha enthüllt, wie sehr sie der Rechtsstreit mit Dr. Luke mitnahm.

Die Popsängerin warf dem Musikproduzenten 2014 vor, sie manipuliert und sexuell missbraucht zu haben. Der Streit endete vor Gericht und führte zu zahlreichen Schlagzeilen. Im März dieses Jahres wurde eine außergerichtliche Einigung gefunden und Kesha verließ Dr. Lukes Label Kemosabe Records, das von RCA Records vertrieben wird.

Im Rahmen eines ‚TED Talks‘ enthüllt die ‚Tik Tok‘-Interpretin nun: „Ich fand mich in einem sehr hässlichen Rechtsstreit mit der gleichen Person wieder, der ich die Rechte an meiner aufgenommenen Stimme übertragen hatte. Ich hatte die Rechte an meiner Stimme verloren und damit fühlte ich mich, als hätte ich die Rechte an mir selbst verloren.“

Es sei eine sehr harte Zeit für sie gewesen. „Es war sehr öffentlich. Es war sehr schmerzhaft. Ich war sehr wütend“, gesteht die Musikerin. „Also tat ich das, was ich mit all meinen Emotionen tue: Ich schrieb mich da durch.

Die Chartstürmerin fügt hinzu: „Am 6. März 2024 habe ich die Rechte an meiner eigenen Stimme zurückerhalten. Und damit habe ich zum ersten Mal seit fast 20 Jahren eine neue Freiheit gefunden. Es ist seltsam, wie man die Rechte an der eigenen Stimme verlieren kann, aber man kann niemals die Rechte an seiner Wahrheit verlieren.“

Die ‚Joyride‘-Hitmacherin zeigt sich dankbar, dass sie durch das Songwriting einen Weg gefunden hat, ihre Geschichte zu erzählen. „Das Schreiben von Songs ist ein direkter Weg, die Wahrheit zu kommunizieren. In Liedern kann man Dinge sagen, die man nicht aussprechen kann.“