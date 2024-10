Stars Eva Mendes: Kein Fan des Älterwerden

Eva Mendes - Ghost Rider - New York City Premiere - Red Carpet - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2024, 08:58 Uhr

Die Schauspielerin gesteht, dass ihr mit Ende 30 klar wurde, dass sie nicht mehr jung war.

Eva Mendes hätte nicht geglaubt, dass sie wirklich altern würde.

Die 50-jährige Schauspielerin machte eine Phase der Verleugnung durch, bevor sie akzeptierte, dass sie eine Lesebrille tragen muss.

Der Hollywood-Star erzählt im Interview mit ‚People‘: „Ich war etwa Ende dreißig und erinnere mich an den Moment, als das Lesen von Zutaten für mich etwas schwieriger wurde. Ich dachte: ‚Das ist seltsam!‘ In meinen späten Dreißigern dachte ich einfach nicht, dass ich wirklich altern würde. Ich war an dem Punkt, an dem ich dachte, dass das nur anderen Leuten passiert.“

Trotzdem erkannte Eva schließlich, dass sie eine Brille brauchte. „Ich dachte: ‚Die verändern alles an mir!‘ Sie machen die Schrift auf den Rezeptflaschen so klein und solche Sachen. Und dann kam ich zu der Erkenntnis: ‚Oh mein Gott. Ich brauche wirklich Lesebrillen und vielleicht auch andere Linsen wie Gleitsichtbrillen‘“, gesteht sie.

Die ‚Ghost Rider‘-Darstellerin hat während ihrer Zeit im Rampenlicht verschiedene Modephasen durchlaufen. Aber die Schauspielerin mag ihren 90er-Jahre-Stil nach wie vor besonders gern. „Als ich in der Highschool war, habe ich die 90er Jahre voll und ganz umarmt. Es gab einen Forever 21 und es war wie ein Dopaminschub, ins Einkaufszentrum zu gehen und bei Forever 21 vorbeizuschauen und mit all diesen Schmuckstücken zu gehen, die preisgünstig waren. In den 90ern gab es einfach so viel zu kaufen“, schwärmt sie.