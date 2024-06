Romantischer Antrag in Italien Fashion-Influencerin Leonie Hanne hat sich verlobt

Leonie Hanne darf strahlen, denn sie hat sich 2024 verlobt! (eee/spot)

SpotOn News | 16.06.2024, 16:32 Uhr

Leonie Hanne hat Ja gesagt! Die Mode-Influencerin hat sich mit ihrem Partner verlobt. Auf Instagram gibt sie Einblicke in den romantischen Antrag in Italien.

Leonie Hanne (35) schwebt auf Wolke sieben. Die deutsche Fashion-Influencerin hat sich verlobt. Ihr langjähriger Freund und Fotograf Alexander Galievsky hat ihr im Italienurlaub auf einem Boot im Hafen von Portofino die Frage aller Fragen gestellt, wie sie auf Instagram mitgeteilt hat.

"Ich habe Ja gesagt", verkündet Hanne stolz. "Für immer klingt nach Paradies mit dir", fügt sie hinzu. Dazu teilte die Bloggerin ein süßes Selfie, das sie sichtlich gerührt und mit schimmerndem Diamantring am Finger zeigt. Ihr Verlobter drückt ihr einen Kuss auf die Wange.

Diese Stars gratulieren Leonie Hanne zu ihrem Liebesglück

Einige Promis, Kollegen und Freunde der bekannten Mode-Influencerin kommentierten den Beitrag bereits. "Omg!!!!! Herzlichen Glückwunsch euch beiden! Kann es kaum erwarten dein(e) Kleid(er) zu sehen", schreibt Entertainer Riccardo Simonetti (31). "Wow wie schön", kommentiert Moderatorin Frauke Ludowig (60). "Gratulation an euch beide", heißt es von Model Papis Loveday (47).

Fitness-Influencerin Pamela Reif (27) zeigt sich begeistert: "Und wow, was für ein Ring!!!" Weitere Glückwünsche gibt es von Model Lorena Rae (29) und den Moderatorinnen Jana Ina Zarrella (47) und Rebecca Mir (32).

Mode ist ihre Leidenschaft

Leonie Hanne gilt neben Caro Daur (29) als eine der bekanntesten Mode-Bloggerinnen Deutschlands. Beide stammen aus Hamburg, wo Hanne auch BWL und Mode berufsbegleitend an der Hamburg School of Business Administration studiert hat. Die Bloggerin lebt inzwischen mit ihrem Verlobten in London und hat auf Instagram mehr als 4,8 Millionen Follower (Stand 16. Juni 2024). Im Dezember zierte sie das Cover der mexikanischen "Vogue" und ist ein gern gesehener Gast auf großen Modenschauen und Fashion-Events, unter anderem auch bei den Filmfestspielen in Cannes. Die Hochzeit der beiden dürfte vermutlich also recht pompös ausfallen.