Stars FireAid-Konzert: Lady Gaga, Billie Eilish und Sting sind dabei

Lady Gaga - Grammys 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.01.2025, 11:00 Uhr

Die Megastars werden ein Konzert der Superlative organisieren, um den Opfern der kalifornischen Flammen zu helfen.

Lady Gaga, Billie Eilish und Sting werden als Headliner beim FireAid-Konzert auftreten.

Die hochkarätigen Musiker haben ihre Teilnahme an der Benefizveranstaltung zugesagt, die am 30. Januar im Inuit Dome and Kia Forum in Los Angeles stattfinden soll. Mit dem Event wollen die Organisatoren Spenden für die Opfer der kalifornischen Waldbrände sammeln. Bisher wurden insgesamt 24 Menschen durch die Flammen getötet, tausende haben ihre Häuser und Wohnungen verloren. In einem Statement auf der offiziellen Instagram-Seite des FireAid-Konzertes steht zu lesen: „Zwei Veranstaltungsorte. Eine Nacht. Eure Lieblingskünstler kommen zusammen, für Musik und Solidarität. Die Shows beginnen um sechs Uhr abends. Die Tickets werden ab dem 22. Januar um zwölf Uhr mittags verkauft. Die Spenden für FireAid werden unter der Beratung der ‚Annenberg Foundation‘ verteilt und kommen sowohl der kurzzeitigen Hilfe sowie den Langzeitbemühungen zugute, um zukünftige Feuerkatastrophen in ganz Kalifornien zu verhindern.“

Neben Gaga, Billie und Sting werden auch Katy Perry und Stevie Nicks bei dem Konzert auf der Bühne stehen. Außerdem haben die Musiklegenden Joni Mitchell, die Red Hot Chilli Peppers, Earth, Wind and Fire sowie Green Day und Gwen Stefani zugesagt. Pink und Rod Stewart sollen ebenfalls beim FireAid-Konzert auf der Bühne stehen. Die Veranstaltung soll auf verschiedenen Plattformen live übertragen werden und darüber hinaus in zahlreichen Kinosälen in den USA gezeigt werden.