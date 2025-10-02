Musik FKA twigs, Sam Fender, Pulp und Wolf Alice für Mercury Prize 2025 bestätigt

FKA Twigs - The Crow - NY Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2025, 18:00 Uhr

FKA twigs, Sam Fender, Pulp und Wolf Alice gehören zu den Nominierten, die beim Mercury Prize 2025 auftreten werden.

Bei dem Event am 16. Oktober werden außerdem Emma-Jean Thackray, Jacob Alon, Joe Webb, Martin Carthy, Pa Salieu und Pulp in der Utilita Arena auf der Bühne stehen. Zum ersten Mal in der Geschichte der renommierten Musikverleihung findet die Gala in Newcastle statt.

Zu den zwölf nominierten Alben zählen CMATs ‚EURO-COUNTRY‘, Fenders ‚People Watching‘ und ‚Romance‘ von Fontaines D.C., twigs‘ ‚EUSEXUA‘, PinkPantheress‘ ‚Fancy That‘, Pulps ‚More‘ und Salieus ‚Afrikan Alien‘. Wolf Alice erhielten mit ‚The Clearing‘ ihre dritte Nominierung der Karriere, nachdem sie 2018 den Mercury Prize mit ‚Visions Of A Life‘ gewonnen und 2021 für ‚Blue Weekend‘ nominiert gewesen waren. Alons ‚In Limerence‘, Webbs ‚Hamstrings and Hurricanes‘, Carthys ‚Transform Me Then Into A Fish‘ und Thackrays ‚Weirdo‘ vervollständigen die Liste.

Neben der Hauptzeremonie findet vom Donnerstag (9. Oktober) bis Mittwoch (15. Oktober) das Mercury Prize Newcastle Fringe statt – eine Reihe von Events, die verspricht, die „phänomenale Musikszene des Nordostens“ zu feiern und „ikonische Veranstaltungsorte wie nie zuvor zum Leben zu erwecken“.

Die Verleihung 2024 fand in den legendären Abbey Road Studios in London statt, wo das gefeierte Debütalbum ‚This Could Be Texas‘ von English Teacher zum Sieger gekürt wurde. Lily Fontaine von English Teacher wird am 15. Oktober im Rahmen des Mercury Fringe Teil des Panels ‚Art of the Album Day‘ sein und als Gast in einer Live-Aufnahme des Podcasts ‚The Record Club‘ auftreten.