Toni Iommi von Black Sabbath gesteht ‚Nervosität' vor Villa-Park-Konzert

Black Sabbath original lineup 1970 - Chris Walter/WireImage via Getty

Bang Showbiz | 04.07.2025

Toni Iommi von Black Sabbath fühlt sich „nervös“ vor dem Abschiedskonzert der Band.

Die legendäre Rockband wird am Samstag (5. Juli) im Villa Park in Birmingham auftreten. Die bevorstehende Show wird das erste Mal seit 20 Jahren sein, dass die Originalbesetzung – dazu gehören Toni, Ozzy Osbourne, Geezer Butler und Bill Ward – wieder gemeinsam auf der Bühne steht.

Im Gespräch mit ‚BBC Midlands Today‘ gab Toni zu: „Wir sind alle wirklich nervös.“ Der Musiker gestand weiter, dass er Schwierigkeiten habe, mit dem Gewicht des Drucks und der Erwartungen der Fans umzugehen. Er fügte hinzu: „Die Leute kommen aus der ganzen Welt, und ich kann es einfach nicht aufnehmen.“ Eine weitere Hürde: Ozzy (76) wird aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme voraussichtlich nur vier Songs singen, und Toni gibt zu, dass die Vorbereitungen nicht einfach waren. Er teilte mit: „Ich würde nicht sagen, dass es einfach war, es war hart, denn keiner von uns wird jünger, und ein paar Stunden dort zu stehen, ist anstrengend.“

Black Sabbath haben bereits in riesigen Locations gespielt, aber Toni gesteht, dass das Konzert im Villa Park ein einzigartiges Erlebnis für die Band sein wird. „Das ist völlig anders als alles, was wir je gemacht haben. Wir haben vor 300.000 Menschen gespielt, aber das hier ist nervenaufreibend.“ Toni ist sich auch bewusst, dass dieses Konzert der Abschiedsauftritt der Gruppe sein wird – und er möchte das Erlebnis in vollen Zügen genießen. „Wir werden das nie wieder machen, das wird es sein.“