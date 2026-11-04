Stars Formel-1-Star Charles Leclerc ist zum ersten Mal Vater geworden

Charles Leclerc and wife Alexandra - AVALON - Cannes - May 2026 - La Vie D'Une Femme red carpet BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2026, 18:00 Uhr

Formel-1-Star Charles Leclerc ist zum ersten Mal Vater geworden.

Der 29-jährige Ferrari-Pilot flog nach dem Großen Preis von Mexiko am Sonntag (1. November) zurück nach Monaco, um bei seiner 25-jährigen Ehefrau Alexandra zu sein. Diese brachte zwei Tage später ein Mädchen namens Bianca zur Welt. Am Mittwoch (4. November) veröffentlichte Alexandra auf Instagram ein entzückendes Foto, auf dem die Beinchen des Babys zu sehen sind. Die Kleine trägt einen rosafarbenen Strickanzug und dazu passende Schuhe. Den gemeinsamen Beitrag versah sie mit der Bildunterschrift „Bianca 3.11.26.“

Fans überhäuften das Paar in der Kommentarspalte mit Glückwünschen. „Oh mein Gott, so süß! Willkommen, kleine Maus“, schrieb ein Fan. Ein weiterer Unterstützer gratulierte den frischgebackenen Eltern und hieß Bianca herzlich willkommen, während ein dritter Follower die Geburt als wunderschönes Geschenk bezeichnete.

Biancas Geburt erfolgt neun Monate nach der Hochzeit von Charles und Alexandra, die sich in einer privaten Zeremonie in Monaco das Jawort gegeben hatten. Das Paar, das an seinem besonderen Tag in einem historischen Ferrari 250 Testa Rossa aus dem Jahr 1957 davonfuhr, hatte sich im November 2025 verlobt. Der geliebte Dackel Leo des neunfachen Grand-Prix-Siegers und der Kunsthändlerin spielte bei dem Heiratsantrag eine wichtige Rolle. Er trug eine Fliege mit einem hundeknochenförmigen Anhänger, in den die Worte „DAD WANTS TO MARRY YOU“ („Papa möchte dich heiraten“) eingraviert waren. Charles hatte außerdem zahlreiche rote Rosen in Herzform sowie Kerzen arrangiert. Auf dem Esstisch lagen zudem Kekse in Form ihrer Initialen.

Im Oktober 2025 verriet der Rennfahrer, dass er mit Alexandra eine Familie gründen wolle. Gegenüber ‚Le Journal de Femmes‘ erklärte Charles: „Ich habe auch persönlichere Wünsche, etwa eine Familie zu gründen.“ Diesen Traum könne er verwirklichen und gleichzeitig weiterhin dem Weltmeistertitel nachjagen.

Schon vor Biancas Geburt hatten Charles und Alexandra mit ihrem Dackel Leo ihr „Glück“ gefunden. Der Hund begleitet seine Besitzer rund um den Globus zu den Grand-Prix-Rennen. „Sich einen Hund anzuschaffen, war die beste Entscheidung, die Alexandra und ich getroffen haben. Er schenkt uns so viel Liebe“, schwärmte der Rennfahrer.