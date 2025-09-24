Stars Fox kündigt Pläne für ein Reboot von ‚Baywatch‘ an

David Hasselhoff - September 2019 - Famous - Up Against The Wall Berlin BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2025, 09:00 Uhr

‚Baywatch‘ soll neu aufgelegt werden.

Die erfolgreiche TV-Serie, in der zuvor David Hasselhoff, Pamela Anderson, Alexandra Paul, Jeremy Jackson, Parker Stevenson, David Chokachi, Yasmine Bleeth und Nicole Eggert mitwirkten, wird von Fox wiederbelebt und soll 2026 Premiere feiern.

Michael Thorn, Präsident des Fox Television Network, sagte in einer Erklärung: „In seiner ersten Staffel prägte Baywatch eine ganze Ära des Strandlebens und machte Rettungsschwimmer zu Ikonen. Jetzt steht dieses Fernseh-Spektakel zusammen mit unseren Partnern von Fremantle vor einem modernen Comeback.“ Die Produktion des Reboots übernehmen die Schöpfer der Originalserie Michael Berk, Greg Bonann und Doug Schwartz sowie Dante Di Loreto. Bislang wurden jedoch noch keine Besetzungsentscheidungen bekannt gegeben.

Im Jahr 2017 spielte Dwayne „The Rock“ Johnson neben Zac Efron, Priyanka Chopra, Alexandra Daddario, Pamela Anderson und David Hasselhoff in einem ‚Baywatch‘-Film mit. Hasselhoff verriet, dass er es genoss, Johnson und Efron mit Ratschlägen zur Seite zu stehen. Er erzählte ‚People‘ im Jahr 2017: „Als ich am Set war, waren sie unglaublich nett, unglaublich respektvoll und freundlich und wollten wissen, warum Baywatch so erfolgreich war. Sie waren irgendwie voller Ehrfurcht vor mir, und ich war voller Ehrfurcht vor ihnen, weil sie alle auf großartige Weise arbeiten.“ Trotzdem gibt Hasselhoff zu, dass er zunächst verwirrt war, als er zum ersten Mal von dem Projekt hörte.