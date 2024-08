Film Francis Ford Coppola: ‚Megalopolis‘ soll keine ‚woke Hollywood-Produktion‘ sein

Megalopolis BTS - Lionsgate - Adam Driver and Francis Ford Coppola BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2024, 13:45 Uhr

Francis Ford Coppola erzählte, dass er die „gecancellten“ Stars für seinen neuen Film ‚Megalopolis‘ besetzte, da er nicht wollte, dass der Film als „eine woke Hollywood-Produktion“ betrachtet wird.

In dem neuen Science-Fiction-Drama sind die umstrittenen Schauspieler Shia LaBeouf, der 2021 der sexuellen Nötigung beschuldigt wurde, und der Trump-Anhänger Jon Voight zu sehen.

Und jetzt erklärte der 85-jährige Regisseur, dass er die Stars absichtlich engagierte, um zu vermeiden, dass das Projekt als ein „woker“ Film abgestempelt wird, der „die Zuschauer belehren“ soll. Francis erklärte in einem Gespräch gegenüber dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Was ich nicht wollte, ist, dass wir als eine woke Hollywood-Produktion betrachtet werden, die die Zuschauer einfach nur belehrt. Es gab dabei Leute, die erzkonservativ sind, und andere, die politisch extrem fortschrittlich sind. Aber wir haben alle gemeinsam an einem Film gearbeitet. Das war interessant, fand ich.” Der ‚Der Pate‘-Filmemacher hatte LaBeouf für seine Arbeit an dem Streifen gelobt, gab jedoch zu, dass der Schauspieler „absichtlich“ versuchte, Spannungen zwischen sich und dem Regisseur zu erzeugen: „Shia hat es echt gut gefallen. Ich hatte vorher keine Erfahrung mit ihm, aber er baut absichtlich extrem starke Spannungen zwischen sich und dem Regisseur auf. Er erinnert mich an Dennis Hopper, der etwas Ähnliches gemacht hat, und dann sagte man: ‚Mach einfach irgendwas‘, und dann machen sie etwas Brillantes.“