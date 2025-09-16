Stars Frank Grillo: ‚Jeder‘ benutze Steroide für Hollywoods Blockbuster-Körper

Frank Grillo - Captain America Brave New World - Getty - Disney - Marvel BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2025, 18:00 Uhr

Frank Grillo hat behauptet, Steroidkonsum sei in Hollywood weit verbreitet.

Der ‚Peacemaker‘-Schauspieler, der auch für seine Rollen in Filmen wie ‚The Return of the First Avenger‘ bekannt ist, hat zugegeben, in der Vergangenheit selbst Steroide verwendet zu haben, um seine körperlichen Verwandlungen zu verstärken. Jetzt behauptet er auch, dass andere Stars dasselbe tun.

Er sagte im Podcast ‚Men’s Health’s Strong Talk‘: „Keine dieser Körper sind natürlich. Diese Typen sehen nicht sechs Monate im Jahr normal aus und haben dann plötzlich 16 Kilo mehr Muskeln. Wir wissen alle, was sie tun. Sie wollen es vielleicht nicht sagen, aber sie tun es alle. Jeder.“ Allerdings bestand er darauf, dass „es nichts Falsches daran gibt, diese Medikamente zu verwenden“, etwa Testosteron, und wies die Vorstellung zurück, dass er dadurch ein „Betrüger“ sei. Grillo argumentierte: „Moment mal, ich bin 60, und ich trainiere jeden Tag. Ich bin ein Schauspieler. Ich bin nicht der Linebacker der New York Giants. Ich bin kein olympischer Ringer. Ich spiele nicht für die New York Knicks.“

Er behauptete weiter, andere Schauspieler in Hollywood würden „Anavar und Deca und all die Dinge, die nicht von Ärzten verschrieben werden dürfen“, verwenden und Grillo bekräftigte, dass nichts falsch daran sei, Anavar oder ähnliches zu benutzen, das von ‚WebMD‘ als Mittel beschrieben wird, das „helfen soll, Muskeln zu erhalten, Knochenschmerzen zu lindern oder bei bestimmten Menschen eine Gewichtszunahme zu fördern“. Er fügte hinzu: „Ich betrüge nichts außer dem Altern. Es gibt nichts Falsches daran. Du bekommst die Rolle in dem Superheldenfilm, und du willst wie ein Superheld aussehen, und du nimmst etwas Anavar – Gott segne dich.“

Grillo nannte keine konkreten Hollywoodstars und verriet auch nicht, für welche Projekte er in der Vergangenheit Steroide benutzt hat. Neben seiner Arbeit im DCU und MCU hatte er auch Rollen in ‚The Purge‘, ‚Zero Dark Thirty‘, ‚Kingdom‘, ‚Prison Break‘ und ‚Tulsa King‘.